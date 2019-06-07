Çorumspor YENİ yetenekler arıyor

HARUN AKKAYA

Son yıllarda oluşturduğu alt yapısından şetişen gençlere değer veren ve sonucunda bu sezon şampiyonluk kazanan kadroda bir çok alt yapı futbolcusuna forma giydiren Yeni Çorumspor alt yapısına yeni yetenekler arıyor.

Kırmızı Siyahlı kulübün alt yapı sorumluları tarafından düzenlenen şenlik 1 nolu sahada yapıldı. Şenliğe 2008-2009-2010 doğumlu yaklaşık 70 minik sporcu katıldı. Sahanın farklı bölümlerinde oluşturulan alanlarda minikler hem hünerlerini sergileme hemde takım bilincini kazanma adına ilk adımlarını attılar.

Şenliğe bu sezon şampiyonluk kazanan A takımda forma giyen alt yapıdan yetişen gençler ile birlikte Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın katıldılar. Şenliğe sporcu velilerede büyük ilgi gösterdiler. Şenlik sonunda Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın minik sporculara kısa birer konuşma yaptılar.

Kulüp olarak alt yapıya büyük önem verdiklerini belirten Işık ve Yalçın miniklerden hem derslerine hemde hocalarının yapacakları antrenmanlarda çok çalışmaları gerektiğini söylediler. Önlerinde çok güzel örnekler olduğunu belirten Işık ve Yalçın yönetim olarak alt yapının her türlü yanlarında olduklarını söylediler ve katılımlarından dolayı tüm velilere teşekkür ettiler.

Şenliğe katılan sporcu velileride Yeni Çorumspor Yöneticilerine ve alt yapı sorumluları ile antrenörlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Yeni Çorumspor şenliğine katılan minikler okullar tatil olduktan sonra doğum tarihlerine göre farklı saatlerde haftanın beş günü antrenörler gözetiminde yaz boyunca çalışmalarına devam edecekler.