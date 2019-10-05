Çorumspor Zonguldak'ta 'ELMAS' buldu

Yeni Çorumspor altıncı hafta maçında Zonguldak Kömürspor deplasmanında puan mücadelesi veriyor. Ligde son haftaların formda takımı karşısında Yeni Çorumspor’da cezalı Osman ve sakat Muhammed Rıdvan dışında eksik bulunmuyor. Ligde son iki deplasman maçını kazanan Yeni Çorumspor bu başarısını Zonguldak’ta sürdürmek istiyor.

Karşılaşma İstanbul bölgesi hakemlerinden Cihan Ateş'in düdüğü ile başladı.

Dakika 39 ev sahibi Zonguldakspor Serhat Baştan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 64 Yeni Çorumspor Murathan Buruş'un golüyle beraberliği sağladı: 1-1

Dakika 78 Yeni Çorumspor Emrah Uzun'un golüyle 2-1 öne geçti.

Yeni Çorumspor Zonguldak Kömürspor'u Murathan ve Emrah'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, 18:14