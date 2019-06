‘Çorumspor’u hedefe götürecek projeler’

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Ahmet Ahlatcı ile Ahlatcı Holdingi'n ana sponsorluğunda anlaştıklarını ancak asıl önemli olanın Ahmet Ahlatcı’nın hazırladığı projeler olduğunu söyledi.

Bu kadar büyük bir holdingi yöneten iş adamının 15 gün Çorumspor’a zaman ayırması ve projeler hazırlamasının kendisinin çok mutlu ettiğini belirten Başkan Özcan ‘Hazırladığı projeler Çorumspor’u kurumsal bir yapıya kavuşturur kimseye el açtırmayacak konuma getirir. Benim için asıl önemli olanın ise bu projeleri hayata geçirmek içinde kendisi gerekli girişimleri ve çalışmaları yapacak olması’ dedi.

Başkan Özcan dün düzenlediği basın toplantısında yeni sezon çalışmaları ve yapacakları projeler hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Özcan’ın basın toplantısındaki açılmaları şöyle’

Çorumspor’un büyüklüğünün farkına varsın. 2. ligde 12 maçımız TRT’den canlı yayınlanacak. Doksan dakikada bu formasındaki sponsor olanın ismi yayınlanacak. TRT’de dokuz saniyelik reklam ücreti 4500 lira artı kdv olarak fiyatlandırılıyor. Çorumspor yardıma muhtaç algısı yaratılırsa marka değeri zarar görür. Çorumspor’da bereket vardır. Paraya göre takım kuracağız. Ben burda olduğum sürece hayal satmayacağım kulübü borçlandırmayacağım.

Bugün ligimizde 36 takımdan 29’una kayyum atanmak üzere. O yüzden Çorumspor’a sahipsizlik algısı yaratmayalım marka değeri zarar görür, Çorumspor sahipsiz değildir. Bundan sonra agresif olmayacağım olanı söyleyeceğim. Çorumspor’a yapılanları kamuoyuna açık yüreklilikle kamuoyuna söyleyeceğim. Sözde kalınmayacak. Çorumspor’a para vererek destek olunmaz.

Sponsorluklarla ilgili olarak bir çalışma yaptık. Büyük kulüpleri araştırıyoruz. 17 deplasman maçımız var hepsine bir babayiğit arıyorum. Her deplasmı karşılamak isteyenler altı ay sonrasınada ödeme yapabilecekler. Kampa sponsor arıyoruz her türlü değerimizi satacağız.

Sponsor olanlara bizde kulüp olarak stadımızda otobüsümüzün üzerinde logoları olacak. Bu otobüs tüm Türkiye’ye geziyor o firmalarımızın reklamı olacak. Çorumspor kimsenin ayağına gitmez. Kimse reklam yapmak isteyen sponsorluk böyle bir şeydir. Sponsorlukları üçer beşer yıllık yapacağız ve ödeme kolaylığı sağlayacağız. Safi Holding büyük bir firma ve ziyaret edeceğiz ve sponsorluk önerisinde bulunacağız.

Ahmet Ahlatcı abimiz tarafından talep edilmesi benim için çok önemli ve anlamlı, Bizim bir talebimiz olmadı. Biz çalışacağız başaracağız Çorumlu sahip çıkacak demiştik. Bu noktada kendisi bizleri davet etti. Vizyonumuzu açacak şeyler söyledi. Dünya’ya açılmış bir iş adamımız 15 gün süre ile Çorumspor’a kafa yormuş. Beni fazlası ile onurlandırdı gururlandırdı.

Bizim haricimizde Çorumspor’u düşünen büyüklerimiz olması bunun artarak devam edeceğini görmek mutlu etti. Üç ayaklı bir Çorum projesi hazırlıyor. Bir ayağı havaalanı ikinci ayağı hızlı tren üçüncü ayak ise Çorumspor. Beş yıllık bu projede Süper Lig’de Çorumspor bulunuyor. Kendisinin vereceğe para başkasının vereceği para ile hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

‘Faturalar’dan % 1 istenecek’

Uzun yıllar gelir getirecek ve kimsenin karşı çıkayacağı projelerle hayata geçebeliceğini söyledi. Bu doğrultuda elektirik, doğalgaz ve su faturalarından aylık yüzde birlik bir payın alınması. EPDK’ya bağlı bu uygulama için tüm abonelere katkı sağlamak isteyip istemediği sorulacak. Evet diyenlerin faturasından kesilecek. Bunu yaptığı takdirde itiraz süreci ortadan kalkacak ve yasal süreç halledilmiş olacak.

Bu uygulamadan gelir en az milimize edilmiş hali ile yıllık 13 bin lira gelir sağlanacak. Bundan eksik kalması halinde kendisinin bunu üstleneceğini söyledi. Bu paralar Çorumspor’un eline geçmeyecek ilgili kurumların hesabına geçecek o kurumlarda fatura karşılığında kulüp hesabına aktarılacak. Buna örnek ise Organize Sanayi’nde işletmeler Çosiad katkı payı adı altında su faturalarında bu uygulamaya konulmuş. Bu proje Çorumspor’un yarınlarını kurtarır.

‘İnönü ve Gazi Caddelerine özel park yeri’

İnönü ve Gazi Caddelerinde otopark uygulamasından sağlanacak. Firmalar bankalar dükkanların önünde iki veya üç araçlık yerleri farklı renkle boyatarak özel olarak ayırtabilecekler. Bu uygulamanın dünyanın bir çok yerinde uygulanıyor. Araç sayısına göre aylık bir ücret belirlenecek ve sözleşme imzalanarak o park yerleri o firmalara ait olacak.

Sıklık Tabiat Parkı’nın Çorumspor’a kiraya vermesi kulübünde bunu taşeron bir firmaya vererek gelir sağlanabilir. Çorumspor için yapılan ve kiraya verilen Çimento fabrikası altındaki benzinliğin kirasının Çorumspor’a verilmesi. Kamyon garajını Çorumspor işletiyordu orasıda alındı oranında geri gelmesini önerdi.

‘Belediye ile kavga etmem çünki deli değilim’

Çorum Belediyesi ile kavga içine girmek gibi bir düşüncem yok çünkü deli değilim. Otobüs veriliyor tesis veriliyor bunlar 1967’den beri böyle devam ediyor. Hukuksal olarak Belediye’yi zorda bırakacak bir şey istemiyorum. Şartlar neye el veriyorsa onu istiyorum. Benim Belediye’den istediğim tek şey personel. Stadın bakımı, tesisin ihtiyaçlarını karşılayacak kendi tesisini korumasını istiyorum.

‘Para değil tesis ve stada personel istiyoruz’

Bu stat ve tesis Çorumspor’un değil Çorum’un milli serveti. Buraların korunması ve zarar görmemesi için bakımı için personel desteği istiyoruz. O stadı bir kez dondursak milyanlarca liralık masraf açarız. Bizler buralara sahip çıkamayız. Bu tesislere biz sahip çıkamayız. Bu tesislere sahip çıkılsın. Belediye Tesisler müdürlüğü sahip çıksın ‘biz size verdik’olmasın. Başkanımla bir araya gelerek bu sorunu çözmek istiyoruz.

Başkanım gelsin sımsıkı sarılırım stad etrafında 25 tur sırtımda taşırım. Yeterki Çorumspor’a yapılacaklar somut olarak açıklansın. Ben para değil para bulurum ben marka değerim var benim. Aidiyat duygusu istiyorum. Personel benden gitsin gitmezse küme düşmemeye giderse şampiyonluğa oynayan takım kurarız.

Çorumspor borçsuz şampiyon olmuştur. Geçmiş yıllarda şampiyon olduk bir sonraki sezon tahta kapanır son maçta kurtuluruz. Bu sezon farklı Çorumspor’un tek kuruş borcu yoktur. Burda da kalamayız hemen 1. lige çıkmalıyız. Serik maçını alıp çıkmasaydık 2. ligden bir kulüp alacaktım planını yapmıştım.

‘Ana sponsorumuz Ahlatcı’

Destek istiyoru para değil. Herkes bir yerinden tutsun. Bu senede şampiyon olacağız. Efsaneler 2. ligde terör estiriyorlarmış Çorumspor yoktu artık Çorumspor var. ‘Soyadını formanın üzerinde taşımak istiyorum’ dedim. Geçen sezonki sponsorluk anlaşmasından 390 bin lira alacağım var dekontlar falan paylaşıldı çok kırıldım. Yeni sezonun sponsorluk anlaşması için 1 milyon 500 bin liraya anlaştık. Ahlatçı Holding hangi firmasını kullanacağına karar verecek. Bu anlaşmadan bir milyon lirası Temmuz ayı başında hesaba geçecek. Geri kalan 500 bin lira içinde AVM’de bir dükkan kirası bir yıl boyunca Çorumspor’a verilecek ve burdan gelir 300 bin lira olacak. Kalan 200 bin lirası ise ligin son haftalarındaki kritik dönemlerde kullanmak üzere bekleteceğiz.

‘Alt yapı malzemeleri Ahmet Ahlatcı’dan’

Benim için en büyük destek ise alt yapıya verilen katkı oldu. Ben kendisinden alt yapıdaki çocuklar içinde malzeme desteği istedim. Üst yapıyı birinci sınıf giydiriyoruz alt yapıdaki bizim çocuklarımız ikinci kalite giyiyorlardı. Marka değerine zarar veremezdim oda ‘Çok yükleniyorsun Fatih’ dedi ancak kabul etti. benim için bir buçuk milyondan daha önemlisi bu oldu. Çorumspor her yere boynu bükük gitmeyecek. Temmuz başında bir milyon sponsorluktan bir milyonda yönetimin koyacağı iki milyon lira ile yeni sezon startını vereceğiz.

Ahlatcı Holding ana sponsorumuz olmuştur. Ahmet Ahlatcı’yı Çorumspor ailesi olarak yüreğimize kazıdık. Maneviyatında da kendisine dua edilmesini istiyorum. Alt yapıya verdiği malzeme desteği benim için çok önemli anlamlı. Benim için diğer önemli olanı ise Ahmet Ahlatcı abim bu projelerin tamamını kendisi takip edecek. Böyle büyük bir firmayı yönetirken zamanını bu projeler için ayırması çok önemli ve anlamlı. İş adamanın en kıymetlisi zamandır.

‘Çorumspor’un her şeyini satarız’

Çorumspor’dan Ahmet Ahlatcı’nın ne menfaati olabilir. Kendisine allah razı olsundan başka katkımız olmaz. Diğer işadamlarımızında Çorumspor’a sahip çıkacağına inanıyorum. Kimliğinde Çorum yazan bütün işadamlarımızından sponsorluk kampanyamıza destek bekliyorum. Hangisini alıyorsa onu alsınlar.

Marka değerinden herkes faydalansın. Çorumspor’dan korkmayın. Göğüsü sattık, kol ve sırt kaldı. Locaları, kombine biletleri, tesis tabelaları ve 17 deplasman maçı, iki kampa sponsor bulduktan sonra sezonun mali yükünü çözeceğiz ve ondan sonra şampiyonluk için gerekli tüm enerjimizi sahaya vereceğiz.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 20:39