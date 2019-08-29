‘Çorum’u da Çorumspor’u da uçuracağız’

Yeni Çorumspor AŞ Başkanı Fatih Özcan, kulüp başkanı Hamit Işık’ın göreve dönmesi yolundaki çağrının ardından ilk ziyaretini Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya yaptı. Ziyaret sırasında ilk konuşmayı yapan Fatih Özcan dünya markası bir firmanın Fatih Özcan ismine değer vermesi ve el atmasının ardından dönmek için ondan icazet alması gerektiğine inandığını belirterek bu ziyareti yaptığını söyledi.



Çorumspor’un küçük hesaplarla yönetilemeyeceğini çok ciddi bir proje olduğunu bunuda ciddi akıllı insanların yönetmesi gerektiğini belirten başkan Özcan ‘Yarın (bugün) itibari ile 450 bin lira nakite ihtiyacımız var. Çok şükür ki Ahmet Ahlatcı gibi ana sponsorumuz var ve sorunlarımızı gideriyoruz. Ben önüme konuyan somut projelere bakarım en somut projelerde Ahlatcı Holding’den geldi’ dedi.

Daha sonra konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı Çorum sevdalısı olduklarını bugün bünyelerinde çalışan 3200 çalışan ile Çorum’da her sekiz evden birinde kendileri ile çalışan olduğunu belirterek’Her şeyimizi Çorum’da yapıyoruz başka hiç bir yerde yatırımımız yok çünkü Çorum aşığıyız. Fatih Özcan’a bu iş seninle olur diye yola çıktık çünki bu kulübü en iyi yönetecek kişinin kendisi olduğunu gördük. Bırakıp gitmesine üzüldük, onsun Çorumspor olmayacağını şehrimizi yönetenlerde anladı ve göreve davet ettiler. Ben bir kez daha buradan kendisine çağrıda bulunuyorum. Geç Çorumspor’un başına ben ana sponsor olarak her türlü desteği vereceğim hiç bir zaman desteğimi çekmeyeceğim. Bu iş para pul ile yapılmaz Fatih Özcan Çorum’u ve Çorumspor’u sevdiği için bu işi yapıyor. Bizim en büyük projemiz Çorumspor’un kimseye muhtaç olmaması. Bunun içinde hazırladığımız en önemli proje elektirik, su ve doğalgaz faturalarından kabul eden abonelerden yüzde bir katkı almak. Bu yasal hale getirildi ve Samsunspor’a bu uygulamada abonelerin % 70’i kabul etti. Tahmini hesaplamamıza göre yıllık 20 milyon civarında. Asgari ücretli bir çalışanın yıllık ödeyeceği rakam 13 lira olacak. Benim verdiğim 1 milyon 500 bin lira kadar bu 13 lirada anlam kazanacak çünki bu parayı veren Çorumlu kulübüne sahiplenecek ve destek verecek. Başka projeleride hayata geçirdğimiz takdirde Çorumspor kimseye muhtaç olmaz ve beş yıl içinde bu kulüp Süper Lige kadar yükselir. Beş sene sonra şehir olarak havaalanı, hızlı treni ve Süper Lig’de takımı olan bir Çorum olmalıyız. Hedefimiz bu ve ben bunu Fatih Özcan’ın başaracağına inanıyorum. Bizler Çorum sevdalısı olarak üzerimize düşen ne varya yapmaya hazırız ve Fatih Özcan’ın dönmesini istiyoruz’ dedi.