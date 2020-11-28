Covid-19’un gölgesinde kırmızı siyahlıların zorlu mücadelesi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da hasret bitiyor. En son 5 Kasım perşembe günü Eyüpspor ile kupa maçında karşılaşan Çorum FK 24 günlük aranın ardından yarın ilk maçına çıkacak. Kırmızı Siyahlı takım renktaşı Anagold 24 Erzincanspor ile Yeni Şehir Stadyumunda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Eyüpspor ile oynadığı maçın ardından yapılan test sonucunda 16 futbolcu ile birlikte teknik heyetten üç ismin pozitif çıkması üzerine Çorum FK’nın maçları tehir edilmişti. Ligde üç maçı tehir edilen kupada ise Altınordu maçına çıkamayarak elenen kırmızı siyahlı takımda dün akşam yapılan testler sonucunda negatif çıkan ve karantina süreçleri biten futbolcular forma giyebilecek.

Konuk Erzincanspor ise hafta içinde Kasımpaşa ile oynadığı Kupa maçında testleri pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden 10 futbolcu forma giymemişti. İki takımda dün sabah saatlerinde yarınki maç için test yaptırdılar. Bu test sonuçlarına göre iki takımda da yarınki maçta sahaya çıkacak isimler belli olacak.

Yarın saat 13’de Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak Çorum FK, Anagold24 Erzincanspor maçını Samsun bölgesi hakemi Yakup Bakır yönetecek.Maçın yardımcı hakemleri ise Ardahan’dan Halil Altun ve Giresun’dan Giray Kara. Maçta dördüncü hakem ise Samsun’dan Gökhan Özbulut.