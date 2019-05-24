Cumhuriyet kızları Türkiye üçüncüsü

Isparta’da yapılan Yıldız Bayanlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Cumhuriyet Ortaokulu üçüncülük kupasını kazandı. Temsilcimiz üçüncülük maçında İstanbul şampiyonunu 3-2 yenmeyi başandı.

Antrenör Bayram Aydın yönetimindeki Ceren Balcı, Sevgi Sönmez, Rüya Yılmaztürk, Sema Okumuş ve Celin Bozgül’den oluşan kadrosu ile mücadele eden Cumhuriyet Ortaokulu ikinci tur grup maçları sonunda ikinci olarak yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan 3-2 mağlup ayrılınca finale yükselme şansını kaçırdı.

Hemen ardından ise üçüncülük dördüncülük maçında İstanbul Emine Sabit Ortaokulu ile karşılaşan Cumhuriyet Ortaokulu ile girdiği zorlu karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Şampiyonada beklendiği gibi Erzincan temsilcisi birinci olurken Tekirdağ Çorlu ikinci oldu.