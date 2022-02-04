Damar ve Ergül profesyonel yapıldı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK alt yapısından iki isim profesyonel yapıldı.

Kırmızı Siyahlı takımın genç futbolcuları Mustafa Eren Damar ve Fatih Ergül ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. 2002 doğumlu genç futbolcu Küçükçekmece kulübünde başladığı futbol hayatında ardından Galatasaray ve İstanbulspor alt yapı kategorilerinde de forma giydikten sonra bu sezon başında Çorum FK alt yapısına transfer oldu.

Genç futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile teknik heyetin beğenisini kazandı ve gerekli evraklar tamamlandıktan sonra 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

2004 Çorum doğumlu Mustafa Eren Damar Çorum FK alt yapısında değişik kategorilerde oynadıktan sonra bu sezonki performansı ile büyük beğeni topladı ve A takımla antrenmanlara başladı. İlk yarıda yaşanan sakatlıklar nedeni ile iki kez A takım kadrosunda yer alan Mustafa Eren Damar ikinci yarıda ise iki maçta son bölümde oyuna girdi. Genç futbolcu ilede dün 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.