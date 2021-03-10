Demiri bükemedik!⚽

Çorum FK play-off yolundaki kritik maçta Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Ligde son 9 maçta 7 galibiyet iki beraberlik alan ev sahibi Ankara Demirspor önüne Çorum FK son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile çıkıyor.

Play-off iddiasını sürdürmek için kaybetmemek zorunda olan Çorum FK’da sakat Nafican, Murat ve Tarık forma giyemiyor. Ev sahibi takımda ise Ayberk cezalı olduğu için forma giyemiyor.

Karşılaşma Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽7. dakikada Serdar Eylik'in penaltıdan attığı gol ile Ankara Demirspor 1-0 öne geçti.

12.dakikada Ankara Demirspor'dan Taner Koç sarı kart gördü.

İlk yarı Ankarademirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

⚽57. dakikada Serdar Eylik'in golüyle Ankara Demirspor farkı 2'ye çıkardı.

⚽63. Çorum FK, Sinan Kurumuş'un frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi. 2-1

⚽90+2: Oktay Balcı'nın golüyle 2-0 maçı 2-2'ye getirdik.

90+4: Çorum FK Sinan ile öne geçti ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maç 2-2 berabere bitti. Rakiplerin paun kaybettiği haftada Çorum FK 2-0'dan geri dönüş yaparak maçı 2-2 bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 15:58