Deplasman Fatihi Niğde'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 17. hafta maçında yarın Niğde Anadolu FK deplasmanında beş haftalık galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

Ligde son beş maçında dört beraberlik alan kırmızı siyahlı takım son maçta ise sahasında İnegölspor’a 1-0 yenilerek zirve yolunda ağır yara almıştı.

Ligde bu kayıplara rağmen zirve ile puan farkı açılmayan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar ilk yarının kalan üç maçından kayıpsız çıkarak ikinci yarıya çok daha iyi yerde başlamak. İnegölspor mağlubiyetinin ardından yaşanan krizden Başkan Fatih Özcan’ın teknik heyet ve futbolculara verdiği destek mesajı ile biraz olsun çıkan kırmızı siyahlı takım yarın oynayacağı maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Çorum FK’da sarı kart cezalısı Umut dışında eksik bulunmuyor.

Ev sahibi Niğde Anadolu FK ise ligde 16 maç sonunda bir galibiyet ve iki beraberlik alarak son sırada bulunuyor. Sezon ortasında Galatasaray kulübü ile alt yapı protokolü imzalayan Niğde takımında hedef ilk yarıda alabileceği en fazla puanı alarak ikinci yarıda Galatasaray kulübünden gelecek futbolcularla ligde kalmak. Ev sahibi takımda Sarıyer maçında kırmızı kart gören Murat Elkatmış yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs sahasında yarın saat 13’de başlayacak Niğde Anadolu FK ile Çorum FK arasındaki maçı Sivas bölgesi hakemi Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Yardımcılar İstanbul’dan Süleyman Yavaşoğlu ve Şafak Nalbantoğlu. Maçın dördüncü hakem ise Kastamonu’dan Emre Kaan Çalışkan.