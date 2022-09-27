Dere soyunma odasında kutladı

HALİL ÖZTÜRK

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere maç sonunda Çorum FK soyunma odasına girerek kaptan ve tüm takımı tebrik etti.

Maçın ikinci yarısında stada giren ve ayağı uğunlu gelen Muhsin Dere son dakikalarda peş peşe gelen gollerle protokol tribününde Başkan Oğuzhan Yalçın ile büyük sevinç yaşadı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte tribünde futbolcuları ayakta alkışlayan Muhsin Dere daha sonra Başkan Oğuzhan Yalçın ile birlikte soyunma odasına inerek burda kaptan Murat Yıldırım ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti.

Dere zor olduğunu ancak güzel bir galibiyet olduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.

Dere hedefe emin adımlarla ilerlediklerini belirterek ‘Çorumlular hep beraber elele vererek sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm Çorumlulardan bu takıma sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum’ dedi.