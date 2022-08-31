Dere’den destek sözü

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’den Çorum FK’ya ziyaret.

Samsun’da dün başlayan Teknofest Fuarı açılışına katılan Muhsin Dere Ankara dönüşünde Çorum FK’yı ziyaret etti.

Tesise gelişinde Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Heyet ve kaptan Murat Yıldırım tarafından karşılanan Muhsin Dere ilk olarak tesisleri gezdi.

Başkan Oğuzhan Yalçın tesis hakkında bilgiler verirken yapılan çalışmalar hakkında Muhsin Dere’ye açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın, Muhsin Dere’nin kendisini ziyaretlerinin ardından Çorum FK’nn hep yanında olduğını ve destek verdiğini belirterek kendisine bu desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ise Çorum’un dışa tanıtımı anlamında en önemli değerlerden birisinin Çorum FK olduğunu belirterek bu şehrin kesinlikle üst ligleri hakettiğini belirterek bunu tüm Çorumlular elele vererek başaracaklarına inandığını söyledi.

Gerek kulübün gerek tesislerin gereksede Çorum’un yerinin en azından 1. lig olduğunu belirten Dere ‘Bizde Çorumlu olarak üzerimize düşeni yapmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Oğuzhan Başkan ile görüşüyoruz ve yapabileceklerimiz konusunda devamlı görüşüyoruz. Takımı kampta ziyaret etmiştim gerek orda edindiğim intiba gerekse bugün tesislerde gördüğüm beni sezon için oldukça umutlandırdı. Başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular hedefe kitlenmişler. Çorumlular olarak bizlerde inanır güvenir ve takımımıza destek verirsek sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep beraber kaldırırız inşallah’ dedi.

Muhsin Dere ve beraberindekiler ile birlikte daha sonra Yeni Şehir Stadyumuna geçerek burayı incelediler. Başkan Yalçın stadta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve Dere’yi maça davet etti. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere müsait olduğunda maçlara geleceğini belirterek daha sonra Çorum’dan ayrıldı.