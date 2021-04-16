'Devam edip etmeyeceğimi 4 hafta sonra masaya yatıracağım'

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Uşakspor mağlubiyetinin ardından büyük oranda biten play-off umutları sonrasında yaptığı açıklamada bu sezon istenen ve beklenen hedefe ulaşamadıkları için camiadan özür diledi, yeni sezon içinde ligin kalan dört maçının ardından yapacağı mali çalışmalar sonunda göreve devam edip etmeyeceğine karar vereceğini açıkladı.

Başkan Fatih Özcan, Uşakspor maçının ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Herşeyin sonu olduğu gibi, bugün sahamızda mağlup olduğumuz Uşakspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte kalan dört haftada bir ‘Mucize’ gerçekleşmezse bizim adımıza lig sona ermiştir. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle 4 hafta sonra geride bırakacağımız 2020-2021 sezonu malesef bizim adımızı pek başarılı bir sezon olmamıştır. Büyük umutlarla başladığımız bir sezonun bu kadar dramatik son bulması da ayrıca üzüntü vermektedir.

‘Bu üzüntünün sorumlusu kulübün lideri olarak bana aittir’

Başarısızlığa kılıf bulmak ya da mazeret üretmek aciz insanların işidir. Sizlere yaşatmış olduğumuz başarısızlığın ve üzüntünün sorumluluğu bu kulübün lideri olarak şahsıma aittir. Bugüne kadar hiç bir zorlukta pes etmeden, sizlerin yüzünü güldürmek başını dik gezdirmek adına elimden gelen çabayı sart ettiğimi ve hiç bir fedakarlıktan kaçmadığımı bilmenizi isterim.

‘Başaramadım özür dilerim’

Gönül isterdiki ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğu ilan etmiş bir Çorum FK yada en azından play-off’u garantilemiş bir Çorum FK olarak sizlerin karşısına çıkalım. Ama olmadı, yapamadım, başaramadım özür dilerim. Bilmeden ya da istemeden kalbini kırdığım, üzdüğüm kim varsa onlardan da ayrıca özür dilerim. Çok uzun ve stresli bir iş yaptığımızı bilmenizi, varsa kusurumuz mazur görmenizi diliyorum.

‘Ligin sonuna kadar mücadelemiz sürecek’

Kalan 4 hafta da görevimin başında olacağımı, Çorum FK'nın ligi en iyi yerde bitirmesi adına elimden geleni yapacağımı, matematiksel şansımız devam ettiği sürece de, sonuna kadar mücadele edeceğimi net bir şekilde ifade ediyorum. Bildiğiniz üzere 3 yıllık bir proje ile başladığımız ilk sezonumuzda yaşamış olduğum olumsuzlukları sizlerle daha önce paylaşmıştım. Tekrar edip buradan başınızı ağırtmak istemem.

‘Bu zor şartlarda kulüp yönetmek ancak manevi destekle mümkün’

Ligin bitiminde Çorum FK Başkanlığı adına alacağım kararı sizlerle paylaşacağım. Ülkemizle birlikte tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor şartlarda kulüp yönetmek, ancak dışarıdan gelecek "MANEVİ" desteklerle mümkün olur. Lakin; Yaşamış olduğum zorlukların, karşıma çıkan engellerin yüzde 10'unu sizlerle paylaşmıştım. "Kan kusup, kızılcık şerbeti içtim" dediğim olayların bende saklı kalmak kaydıyla içimde derin yaralar açtığını da bilmenizi isterim.

‘Kararımı mali çalışma sonunda vereceğim’

Kalan 4 haftanın sonunda Çorum FK adına en hayırlı kararı alacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başarısızlığı kabullenemeyen bir yapıda olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Alnım açık, başım dik yürüttüğüm şerefli Çorum FK Başkanlığı'na devam edip etmeyeceğimi 4 hafta sonra masaya yatıracağımı, yapacağım "MALİ" çalışmaların sonucununda da sizlerle paylaşacağımı şimdiden ifade ediyorum. Bu sevdaya gönül vermiş tüm dostlara selam ve saygılarımla’ dedi.