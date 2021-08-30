Diyarbekir mesaisi başladı

Çorum FK sezonun ilk hafta maçında sahasında Diyarbekirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Cumartesi akşamı Ahmet Yıldırım yönetiminde ilk maçına çıkan kırmızı siyahlı takım pazar günü sabah yaptığı antrenmanla Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sabahı dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı takım akşam saat 19.30’da tesis sahasında Diyarbekirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. T

edavileri tamamlanan Hasan Küçcük, Umut ve Emre’nin takımla birlikte çalışmaya katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve daha sonra taktik çalışma ile devam etti. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım taktik çalışma sırasında Erbaaspor karşısında oynadıkları oyun ve gördüğü eksikler üzerine yoğunlaştı ve bu konuda özel bir çalışma yaptırdı.

Yıldırım futbolculardan topa sahip olmaları ve basit top kaybı yapmamaları için uyarılarını tekrarladı. Kırmızı Siyahlı takım hafta boyu akşam çalışmalarını gece oynayacağı için ışıklandırmanın yapıldığı saatlerde yapacak.