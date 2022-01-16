Diyarbekirspor:2-Çorum FK:0 ⚽

Çorum FK ligin ikinci yarısının ilk maçında Diyarbakırspor'a konuk oluyor.

Fatih Özcan ve Mustafa Şeker'in istifasının ardından kulüp başkanı ve sportif direktörü değişen Çorum FK, belirsizlikler içinde ikinci yarıya başlıyor. Ergün Penbe ile ilk maçına çıkacak olan Çorum FK, Diyarbakır'dan 3 puan ile dönmek istiyor. Çorum FK'da ikinci yarıda transfer olmazken Salih Zafer, Mikail, Kerem, Seçgin Getbay takımdan ayrılmıştı.

Karşılaşma Manisa bölgesi hakemi Şevket Teker'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 10: Ev sahibi Diyarbakırspor Emrullah Sayar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 11: Diyabakırspor Emrullah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İLK YARI DİYARBEKİRSPOR'UN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 15:03