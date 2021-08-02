Dodurga’da spor tesisleri son sürat

HALİL ÖZTÜRK

Çorum merkez ve ilçeleri yıllardır spor tesisleri açısından çevremizdeki bir çok ilden çok geri durumdaydı.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda açığı kapatmaya başladı. Merkez ve ilçelerde yapılan spor tesisleri ile Çorum hakettiği kalitede ve çeşitlikteki spor yapma imkanlarına kavuşuyor.

Buna en son ve güzel örnek ise Dodurga ilçesinde yapımı devam eden spor tesisleri. İlçede TKİ’ye ait mülk üzerinde kurulu sitenin kurumun özelleştirilmesinin ardından arazisinin Belediye’ye devri ile Dodurga’nın önü açıldı ve gerek spor tesisi gerekse diğer alanlardaki faaliyetler büyük hız kazandı.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın yoğun girişimleri sonucunda İktidar Milletvekillerinin destekleri ile TKİ’ye ait arazi Belediye’ye devredildi. Hemen ardından ise ilçeye yapılacak olan spor tesisleri için start verildi. İlk olarak Dodurga Gençlerinin futbol sevgisini cevap verecek kulüp kuruldu ancak küçük bir halı sahada antrenman yaparak olmayacağını gören Belediye Başkanı saha yapımı için Bakanlığın kapısını çaldı.

Bakanlığın onayladığı proje ile ilçe saha yapımına başlandı ve şu anda büyük oranda tamamlanmış. Durumda çok güzel bir arazide yeşillikler içinde saha zemini tamamlanmış durumdu. Tribün koltuk değişiminin ardından tek eksiği soyunma odaları olacak. Onunda yapımı hızla devam ediyor ve yıl sonuna kalmadan futbol sahası ve soyunma odaları kullanıma hazır hale gelecek. Kısacası 2. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Dodurga Gençlikspor kulübü yeni sezonda maçlarını kendi sahasında oynayabilecek.

Futbol sahasının hemen yanına yapılan spor salonunda ise kaba inşaat bitme noktasında. Salonunda yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Soyunma odalaları ve çalışma bölümü oldukça güzel. Fakat burası ile ilgili tek sorun salonun tribününün olmaması. Allah aşkına ilçenin tek spor salonunda tribün olmamasının mantığını anlamak gerçekten çok. Alan var beş metre daha geniş yaparak tribün konulması çok zor olması gerek. Devletin hazırladığı tek tip projeyi her yerde uygulamak kimin fikri bilmiyorum ancak son derece yanlış. Yapılan güzel tesisin kullanımı açısından büyük bir eksiklik tribün olmaması.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın ilçenin başka bir bölgesinde bulunan güreş alanınıda bu iki tesisin yanında bulunan bir bölgeye taşıyarak spor tesislerinin tamamını bir arada toplamayı planlıyor. Aydın spor tesisleri tamamlandığında ilçede her tür branşta faaliyetin artarak devam edeceğini belirterek tesislerin ilçeye kazandırılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür etti.