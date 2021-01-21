Dodurga’ya yeni spor tesisleri

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Dodurga’da inşa edilecek spor tesislerinin ihalelerinin yapıldığını açıkladı.

İhale kapsamında inşa edilecek sentetik çim saha ve portatif tribünü ile spor salonu 6 milyon 500 bin liraya mâl olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Dodurga’da inşa edilecek spor yatırımlarının ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Dodurga’mızın ihtiyacı olan sentetik çim saha ve kapalı spor salonu talebini milletvekillerimiz, il başkanımız, Dodurga Belediye Başkanımız ve ilçe başkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na ilettik ve belediye başkanımız ile birebir takip ederek ihalelerini gerçekleştirdik. Sentetik futbol sahamızı ve yanına 2 adet soyunma odası ile 480 kişilik portatif tribünü 3 milyon 245 bin TL bedelle ihale edildi.

Dodurga’mızın eksiklerinden biri olan spor salonunun ihalesi ise 2 milyon 950 bin TL bedelle yapıldı. Spor tesislerinin inşaatlarını 270 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Dodurga’mıza toplamda 6 milyon 500 bin TL gibi büyük bir yatırım yapacağız. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Milletvekili Kaya, spor tesisi yatırımlarının Dodurga’ya gelmesinde katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 18:18