Çorum FK’da beklenen oldu ve alınan kötü sonuçların ardından dört futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Başkan Fatih Özcan dün düzenlediği basın toplantısında alınan kötü sonuçlar ve beklenen performansı gösteremeyen Murathan Buruş, Fatih Şerifoğlu, Murat Cömert ve Oktay Demircan’ın kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Başkan Özcan bu kararın ardından futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamalarını isteyerek ‘Bu ayrılık tamamen performans ve önümüzdeki yıl yapılanmasında düşünülmedikleri için olduğunu belirtti. Özcan dört futbolcuyada bugüne kadar kulübü verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.