‘Dört puan umutlarımızı artırdı’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, İstanbul’da oynadıkları iki maçta aldıkları dört puanla play-off umutlarının artarak devam ettiğini şimdi önlerinde çok zorlu iki erteleme maçı olduğunu belirterek ‘Bu iki maçtan da en fazla puanlarla ayrılarak ikinci yarıya umutlu girmek istiyoruz’ dedi.

İsmail Atalay Baydur, iç sahada kazandıkları farklı Gümüşhane maçının ardından İstanbul’da dört günde oynayacakları iki maça moralli gittiklerini belirterek ‘İlk maçta ligde ikinci durumda bulunan Sarıyer ile karşılaştık. Bu maçbizim play-off umutlarımızı devam ettirmemiz için büyük önem taşıyordu. Evinde sezon başından buyana evinde oynadığı maçlarda sadece bir gol yemiş bir takımla karşılaştık. Böyle bir maçta oynanabilecek en iyi ve dengeli oyun oynadık malesef bir puana razı olduk.

Yüksek tempoda geçen bu maçın hemen ardından maddi sıkıntılar nedeni ile sorunlar yaşayan ve bu nedenle bir çok oyuncusunu kaybeden gençler ağırlıklı bir kadro ile mücadele edecek olan Sancaktepe ile karşılaştık. Çok fazla dinlenme şansı bulamadığımız ve saha şartlarının çok ağır olması maçı zor hale getirdi.

Buna rağmen gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız hedefe ulaşmak adına hiç bir maçı hafife alma lükslerinin olmadığını bilinci ile gerek maç öncesi gerekse doksan dakika boyunca aynı ciddiyetle sahada çok iyi bir mücadele ortaya koydular ve farklı bir galibiyete imza attılar.

İki maçtan aldığımız dört puanın verdiği moralle bu karşılaşmaları unuttuk ve perşembe günü evimizde oynayacağımız Amedspor maçına odaklandık. Yine dört günde oynayacağımız iki zorlu maçta alabileceğimiz en fazla puanları alarak ilk yarıyı play-off noktasına yakın noktada bitirmek istiyoruz’ dedi.