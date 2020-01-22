Dualar Furkan için

HALİL ÖZTÜRK

İnegölspor’un pazar günü Çorum FK ile oynadığı maçı izlemek için özel aracı ile Çorum’a gelirken kaza geçiren İnegölspor taraftarı Furkan yoğun bakımda tedavisi Eskişehir’de devam ediyor.

Pazar günü oynanan Çorum FK-İnegölspor maçını izlemek için İnegöl’den yola çıkan İnegölspor tribününün sevilen simalarından Furkan Eskişehir yakınlarında kaza geçirdi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Furkan’ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

İnegölspor taraftarı için gerek Çorum FK taraftar grupları gerekse İnegölspor taraftarları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilekleri ve biran önce sağlığına kavuşması için dua ettiler ve tüm spor camiasından da dua istediler.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 12:08