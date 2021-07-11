Dünya Güreş Şampiyonası hazırlık kampında 5 Çorumlu

MURAT KARASU

Dünya Gençler Serbest Güreş Şampiyonasına hazırlanan milli takım kampında Çorum’dan iki antrenör ve dört sporcu katılıyor.

Avrupa Şampiyonasındaki performansı ile dikkat çeken genç milli takım 7 Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’da sona erecek hazırlık kampında Teknik Direktör olarak aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi Ruşen Çetin ve antrenör Fevzi Çakmar ile birlikte Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Mertcan Damatoğlu. Recep Bekkaya , H. Taha Küçük veMücahit Çelik ile Ankara Tedaş adına güreşen Çorumlu güreşci Efe Anıl Al bulunuyor.

Teknik Direktör Ruşen Çetin Avrupa Şampiyonasında madalya alamayan sıkletlerde seçme olacağını bu nedenle ağır sıklette Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al’ın bundan sonraki kampta yapılacak seçme sonunda Dünya Şampiyonasında kimin milli mayoyu giyeceğine karar vereceklerini söyledi.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası 16-18 Ağustos tarihlerinde Rusya’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 19:44