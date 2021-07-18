Dünya Güreş Şampiyonası’nda Çorum’dan üç sporcu kadroda

Çorum Belediyesi Gençlikspor güreş takımından üç pehlivan Yıldızlar Dünya Şampiyonası için Macaristan’a gitti.

19-26 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de yapılacak olan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası bugün serbest stil müsabakaları ile başlıyor.

Serbest stilde Çorum Belediyesi Gençlikspor’da 48 kiloda Bekir Keser, 51 kiloda Resul Doğan ve 60 kiloda ise Barış Ünsal Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımda mücadele edecekler. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında ilk kez bu denli büyük bir organizede milli mayoyu giyecek olan üç sporcununda hedefi kürsüye çıkmak.