Dünya Şampiyonası Kampı Çorum’da

HARUN AKKAYA

Down Sendromlular Dünya Masa Tenisi ve Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek milli takımı son kampı Çorum’da yapıyor.

19-26 Haziran tarihleri arasında Çekya’nın Nymburk kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonasına hazırlanan atletizm milli takımı dün toplanarak çalışmalara başmada masa tenisi milli takımı ise bugün toplanıyor.

Çorum Belediyesi’nin sponsor olduğu Down Sendromlular atletizm ve masa tenisi milli takımları Anitta Otel’de kampa girecekler. Atletizm milli takımı çalışmalarının kuvvet ve çabukluk bölümlerini otelin fitnes salonunda diğer saha çalışmalarını ise Toki Atletizm Stad’ında yapacaklar.Milli takım sabah 09.30 akşam ise 18.30’da her gün çift antrenman yaparak Dünya Şampiyonasına hazırlanacak.

Milli takım kafilesinde antrenör Çorum’dan Mehmet Ali Kurt ve Konya’dan Leman Elmas, Malatya’dan Mürsel Kurt, Nevşehir’den Tarkan Güney ve İstanbul’dan Tahir Sülük görev yaparken sporcular ise Çorum’dan, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Merve Özlü’nün yanı sıra, kızlarda Merve Uzun (İstanbul), Kardelen Demir (Ankara), Münevvere Yılmaz (Afyonkarahisar), Dilara Çevik) Antalya, erkeklerde ise, Ramazan Ünlü (Nevşehir), Rıdvan Yalçın (İstanbul), Furkan Demir (İstanbul), Anıl Demir (Kocaeli), Emirhan Akçakoca (Tekirdağ) ve Ali Topaloğlu (Samsun) yer alıyorlar.

Pazar gününe kadar Çorum’da Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten milli takımın Çorumlu antrenörü Mehmet Ali Kurt kampın yapılmasındaki katkılarından dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve yönetimine, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Neslihan Hüsüllüoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve personeline, teşekkür etti.