Dünya Şampiyonası kampına beş sporcu

HALİL ÖZTÜRK

Yıldızlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonası hazırlık kampına Çorum’dan beş sporcu çağrıldı.

25 Haziran’da başlayan ve 17 Temmuz’da sona erecek olan milli takım kampına Belediye İskilipspor’dan üç Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan ise iki sporcu katıldı.

Bursa İznik DSİ Sosyal Tesislerinde dün başlayan milli takım kampında yapılan seçmeler sonunda sıkletlerinde ilk beş sırayı alan toplam 41 sporcu çağrıldı.

Teknik Direktörlüğünü Tokat’tan Turan Ceylan’ın yaptığı milli takım kampında Belediye İskilipspor’dan 45 kiloda Mustafa Karabuga ve Yunus Emre Battal, 60 kiloda ise Ferhat Yiğit kampa katıldı. Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan ise 48 kiloda Bekir Keser ve 56 kiloda Emre Çetin milli mayoyu giymek için mücadele edecekler.

Bu kamp sonunda yapılacak seçmeler ile 19-24 Temmuz tarihlerinde Macaristan’da yapılacak olan Yıldızlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek sporcular belirlenecek.