Dünyanın en iyi 20 stadından biri

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Yeni Şehir Stadyumu Uluslararası bir yarışmada ‘2020’nin en iyi 20 stadı arasında yer aldı ve aday gösterildi.

‘Stadium of the Year 2020’ yarışması 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılan 20 stadyum arasında yapılıyor.

Her yıl biten stadyumlar arasında düzenlenen yarışmaya bu yıl gösterilen 20 stadyum arasında Türkiye’den Çorum Şehir Stadyumu ile birlikte Göztepe Gürsel Akel Stadyumu bulunuyor.

Amerika’dan dört isviçre, İngiltere, Belçika, Gürcistan, Mısır, İsrail, Şili, Katar,, Çin, Özbekistan, Yeni Zelanda’dan birer ve Japonya’dan ise ikistadın yer aldığı yarışma iki kategoride yapılıyor. Birinci oylama sosyal medya üzerinden herkese açık ve ücretsiz olarak yapılıyor. İnternet sitesine girilerek beş yıldızdan bir yıldıza kadar beş ayrı stada oy verdikten sonra işlem sonlandırılıyor. İkinci oylama ise stadyum mimarlarından oluşan bir jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirleniyor.

Oylama 7 Mart pazar günü saat 22’ye kadar sürecek ve sonuçlar 10 Mart’ta açıklanacak.

Bu yarışmada 2016 yılında yapılan yarışma sonunda Türkiye’den Beşiktaş’ın Vodafone Park birinciliği kazandı. Çorum adına gurur verici bu oylamada başarılı bir sonuç alması için Çorummuların statlarına ve şehirlerine sahip çıkmak adına büyük önem taşıyor.

Yarışmayı organize eden kurumun yeni Çorum Şehir Stadyumu ile ilgili tanıtım sayısında şu görüşlere yer verildi:

Yeni stadın Çorum'daki (Kuzey Anadolu) konumu, uzun yıllardır amatör spor tesislerinin bulunduğu Samsun-Ankara karayolu boyunca şehrin güney çıkışına yakın konumdadır.

Stadyumun hikayesi, İstanbul merkezli Bahadır Kul Architects'in kentin yeni spor projesi için tasarımının ortaya çıktığı 2014 yılına dayanıyor. Türkiye'deki diğer pek çok stadyumun aksine, bu stadyum, şehrin kendisi tarafından, ancak tamamlandığında merkezi yetkililere devredilmek üzere görevlendirildi.

Şehir merkezine daha uzak yeni bir mekan inşaatı, eski Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nun işgal ettiği araziyi serbest bırakacaktı. Bu, sahada planlanan bir kongre merkezi ile kamuya açık projenin en azından bir kısmının satışına ve iade edilmesine izin verecektir.

İnşaat resmen 2016 yılının Nisan ayında, teslimatın Temmuz 2018'de yapılması niyetiyle başlatıldı. Ancak, yetersiz belediye finansmanı nedeniyle, müteahhit zaman zaman yavaşlamak veya durmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, ancak 2019'un sonlarında bina yapısal olarak hazırdı.

Ancak o zaman bile koltukların yenileriyle değiştirilmesi gerekiyorken, stadyumun etrafındaki çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları 2020 ortalarına kadar sürdü. 15 Haziran'da iş teslim edilirken, 29 Haziran'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisin kontrolünü ele geçirdi.

Çorum ile müteahhit Çakır İnşaat arasındaki ilk inşaat anlaşması 60 milyon TL'nin biraz altındaydı. Bununla birlikte, bu uzun vadede önemli ölçüde küçümsenmiştir. Bu nedenle şehir, müteahhide kısmi ödeme olarak şehir içinde kazançlı arsalar sunmak gibi alternatif çözümler aramaya zorlandı. Sonunda proje devlet piyangosu tarafından da kurtarıldı. Ocak 2021 verilerine göre inşaat maliyeti 209 milyon TL'ye çıktı.

Konsept olarak stadyum sade ve moderndir. Çorumspor'un spor statüsü karmaşık bir hikaye olsa da (şu anda iki kulüp var, yenisi Çorum FK, tarihi olan amatör), Bahadır Kul Architects, kırmızı ve siyah kulüp renklerini birincil ilham ve referans noktası olarak seçti. Esas olarak bir metal levha ile kaplanan çanak, baskın bir ana sehpaya ve doğu tarafında karşı ağırlık olarak güçlendirilmiş köşelere sahiptir.

Oditoryum, alanın etrafında kesintisiz tek bir halka oluşturuyor, sadece batı standının üstünde iki kat ek tesis görüyor, bu yüzden o standın yüksekliği fark edilir derecede daha büyük. Toplamda 15.000 koltuk bulunan stadyum, şehrin yaklaşık 2.500'ü premium koltuk kullanabilecek yaklaşık 10 sakininden 1'ine yer verecek.

Arsanın tamamı, stadyumun 26.230 metrekaresi olan yaklaşık 9 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kalan alan 1.061 park yeri tarafından işgal edilmiştir (engelli hayranlar için +25). Yeni Çorum Stadyumu, boyutları 110 x 68 metre olan ısıtmalı bir sahaya sahiptir. Tesisin dış taraf destekçileri için bir girişi vardır. Kuzey, güney ve doğu tribünlerinin iki girişi vardır.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 18:34