Dünyanın renkleri Çorum'da

Çorum Belediyesi’nin sponsorluğunda geçtiğimiz günlerde başlayan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor.

29 Ekim’de ilk müsabakalarla başlayan Dünya 16 Yaşaltı Satranç Olimpiyatlarında 38 Ülkeden gelen sporcuların mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın turnuva sonunda ülkelerine kültür elçileri göndereceklerini ifade etti. Çorum’un tanıtımı açısından turnuvanın oldukça önemli olduğunun bir kez daha altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “48 ülkeden 235 sporcu ve onların antrenörleri ile ailelerine ev sahipliği yapıyoruz. İlimizde çeşitli ülkelerinin sporcularının yanı sıra 5 Türk takımını da misafir ediyoruz ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün de 1 takımı mücadele ediyor. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak Çorum adına büyük bir şans olarak değerlendirilmeli. 115 ünvanlı sporcunun mücadele ettiği Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın 6 kıtasından ilimize gelen sporcular Çorum’u Çorumluyu tanıyacaklar ve bizlerin misafirperverliğinden ilimizin kültüründen bahsedecekler” dedi.

SATRANCIN KALBİ ÇORUM’DA ATIYOR

Dünya Satranç Federasyonu’nun çok büyük önem verdiği turnuva sayesinden satrancın kalbinin Çorum’da attığını belirten Aşgın “Turnuvanın başlaması ile birlikte satranç severlerin gözü kulağı Çorum’da olmaya başladı. Turnuvanın Çorum’da olduğunu duyanlar, Çorum’un sosyal ve kültürel özelliklerini araştırmaya başladılar. Satrancın kalbinin Çorum’da atması ilimizin adına çok büyük bir şans. Başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek ülkemizin olimpiyat düzeyinde organizasyon yapabilme başarısına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’UN TARİHİNİ YAŞAYACAKLAR

Çorum’a gelen sporculara Çorum’u en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz bu çocukları aynı zamanda en iyi şekilde ağırlayacağız gittikleri ülkelerde şehrimizin bir barış elçisi, bir kültür elçisi olacaklar. Biz bu organizasyonun içerisine Hattuşa, Alacahöyük ve Çorum Müzesini gezdireceğiz. Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı topraklarda onları yürüteceğiz. Barışın topraklarından alacakları ilhamla gittikleri yerlere Çorum’un kültür elçisi olacaklar Çorum’dan aldıkları güzellikleri taşıyacaklar öyle ümit ediyorum. Bir kez daha organizasyonun ilimize gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.