Dünyayı titreten Çorumlu maçlara mehterle çıkıyor

FATİH BATTAR

Amerika Birleşik Devletleri'nde dövüş sporları ligi olan MMA Ligi Bellator 225’te “The Turk” lakaplı Çorumlu Türk dövüşçü Ahmet Kayretli, maçlara Mehter Marşı ile çıkıyor.

Dünyanın en başarılı MMa şirketlerinden Bellator 225’te Çorumlu Türk dövüşçü Ahmet Kayretli de yer alıyor.

Aslen Çorumlu olan Kayretli maçlara mehter marşıyla çıkması hem rakibini korkuturken, hemde destekçilerine moral veriyor.

Profesyonel kafes dövüşçüsü Ahmet Kayretli, MMA, Kick Boks, Boks ve Muay Thai gibi dövüş sanatlarını icra eden profesyonel bir sporcu.

Dövüş sporlarına çocuk yaştan beri ilgi duyan Ahmet, Türkiye'de Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarabilen bir isim. Ahmet, dövüş sanatları alanında ülkesine madalyalar kazandırdı.

Hayallerini gerçekleştirebilmek için önce Tayland'da Jitti Gym isimli bir dövüş kampına katılan, ardından dövüşçü olmak için Hollanda'ya giderek şansını orada deneyen Ahmet'in son durağı Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bugün Virginia'da yaşayan ve profesyonel dövüşçü olarak mesleğini sürdüren Ahmet'in en büyük amacı dövüş sporlarının şampiyonalar ligi MMA'de derece kazanmak ve adını duyurmak.

Ahmet Kayretli, namıdiğer "The Turk", profesyonel dövüş hayatını ve dövüşçü olmayı Amerikan kanalına anlattı;

Kayretli; “13 yaşımdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Hayallerimin peşinden o günden bu yana koşuyorum. Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Eşkanlı köyünde doğdum. 7 yaşıma kadar köyde kaldım. O günlerde bile rüyamda dövüşcü olduğumu görürdüm. Türkiye’den sonra Taylan’a gittim. Orada dövüştüm. Ondan sonra hayallerimi gerçekleştirmek için Amerika’ya gittim. Bugüne kadar hiç nakavt olmamıştım ama 4-5 ay önce ilk defa Newyork’taki dövüşte navakt oldum. Ben Türklüğümle kesinlikle gurur duyuyorum. Osmanlı’da bizim Türkiye’de bizim. Osmanlı bizim atamız.” dedi

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 19:24