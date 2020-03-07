Düşme hattı maçlarına tecrübeli hakemler atandı

HARUN AKKAYA

Amatör futbolda hafta sonu oynanacak U 13 Ligi ilk hafta maçları ile 2. Amatör ve 1. Amatör Küme’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren iki maça iki tecrübeli isim atandı. İskilipgücüspor ile Eti Lisesi maçını Celal Bayraklı, Sungurlu Belediyespor ile Ulukavakspor maçını ise Yüksel Basar yönetecek.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle:

U 13 LİGİ: Çorum FK - Eti Lisesi Gençlikspor: Vedat Kar. Çorumspor - HE Kültürspor: Hasan Arabacı. Gençlerbirliği- Alaca Belediyespor: Enver Bolat. Fetih Gençlik- Mimar Sinan Gençlik: Serhat Doğan. Mecitözü Gençlerbirliği - Hattuşa Gençlikspor: Uğur Koçak. 1907 Gençlikspor- Ulukavakspor: Yahya Aksoy.

2. AMATÖR KÜME: Düvenci Belediyespor-Mecitözüspor: Özcan Genel, Enver Bolat, Ahmet Kızıltaş. Çorumspor - Dodurga Gençlikspor: Mehmet Tuğluk, Vedat Kar, İsmail Sırma. Oğuzlar Belediyespor- Kargıserispor: Mert Kaan Orbay, Fatih Koçak, Muammer Tekmen.

1. AMATÖR KÜME: İskilipgücüspor- Eti Lisesi Gençlik: Celal Bayraklı, Hasan Arabacı, Yasin Doğan. İskilipspor- Osmancıkgücü: Mahmut Selçok, Hasan Arabacı, Yasin Doğan. Mecitözü Gençlerbirliği- Mimar Sinan Gençlik: Mehmet Fatih Kesgin, Yahya Aksoy, Serhat Doğan. Sungurlu Belediyespor- Ulukavakspor: Yüksel Basar, Oğuzhan Kocaçoban, Kerim Duroğlu.