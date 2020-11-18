ECE’de şampiyon Mobilya

YÜKSEL BASAR

Ece Banyo’da bölümler arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluğu Ece Mobilya takımı kazandı.

Fabrika bünyesindeki sekiz takımın katılımı ile düzenlenen turnuvanın final maçında Seramik Bölümü’nü 6-5 yenen Mobilya bölümü turnuvada şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Organizasyon Üretim ve Planlama Müdürü Bülent Duman ve Ürün Sorumlusu Ercan Erbaş’ın kontrolünde yapıldı. Kubatlar Halı Saha’da oynanan maçlar sonunda Ece Mobilya ile Ece Seramik takımları finalde karşılaştılar. Tam bir gol düellosu şeklinde geçen maçta Ece Mobilya takımı Recep Duzcu, Engin Çelik, Baddal Ergün, Bekir Aşkın, Ferhat Tahtacı, Bahattin Baltacı, Kasıl Kultufan, Emre Öylen ve Emrah Doğru’lu kadrosu ile mücadele etti.

Ece Seramik bölümü ise Eren Gül, Selim Hatal, Samet Esenyel, Eyüp Yılmaz, Kemal Zavur, İsmail Dinçer, Hayati, Veysel Kökten, Samet Ayancı, Zekeriya Kaleli, Fatih Özdemir, Yunus Başar ve Bülent Duman’dan oluşan kadrosu ile finalde mücadele etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta Ece Mobilya takımının gollerini Recep (2), Bekir, Ferhat, Kasım, Emre atarken Seramik bölümünün ise Samet, Eren ve Selim’in üç golüne karşın maçtan 6-5 ayrılarak ikinci oldu. Final maçının ardından düzenlenen törenle finalde karşılaşan Mobilya takımı şampiyonluk kupasını alırken Seramik takımı ise madalya ile ödüllendirildi.

Turnuvayı organize eden Ece Banyo Ürün Sorumlusu Ercan Erbaş tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeni ile tüm insanlığın çok zor günler geçirdiğini belirterek ‘firma olarak birimlerde büyük bir stres altındayız. Bu stresli günleri biraz olsun rahatlatmak için bölümler arası futbol turnuvası düzenledik. Centilmence geçen ve sonuçlanan turnuvada mücadele eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Personelimizi biraz olsun stresten uzaklaştırıp moral verebildiysek ne mutlu bize. Önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak Ece personeli için çeşitli branşlarda turnuvalar düzenleyeceğiz. Amacımız personelimiz arasındaki birlik ve beraberliği artırmak hemde kötü günleri en iyi şekilde toplum olarak atlatmamız en büyük dileğimiz. Şampiyon olan Mobilya takımınıda tebrik ediyorum’ dedi.