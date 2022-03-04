EFE’ler 1. lig yolunda son virajda

Erkekler Voleybol 2. liginde Çorum Belediyesi Gençlikspor final grubunda ilk maçına yarın çıkıyor.

Konya’da yarın başlayacak final grubu maçlarında temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor ik maçında Anadolu Voleybol ile saat 16.30’da karşılaşacak.

Konya Karatay Kongre Büyük Salon’da oynanacak final grubu maçlarında Çorum Belediyesi Gençlikspor 1. lig hedefine ulaşmak için ilk iki içinde yer alması gerekiyor.

Bu yolda ilk maçında aynı grupta mücadele ettiği ve bu sezon aldığı iki kez mağlup olduğu Anadolu Voleybol karşısına çıkıyor. Ligde ve yarı final grup maçlarında iki maç dışında mağlubiyeti bulunmayan Çorum Belediyesi Gençlikspor bugünki maçta hem iki maçın rövanşını almak hemde 1. lig yolunda en önemli engeli aşmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Konya’da yapılan yarı final grup maçlarında üç maçınıda kazanarak grup birincisi olarak final grubuna yükselen Çorum Belediyesi Gençlikspor hafta başından buyana Konya’da kalarak çalışmalarını burada sürdürdü. Antrenör Yusuf Biçer takım olarak hedefe odaklandıklarını ve bunu başarmak içinde son engele hazır olduklarını söyledi.

Yarı final grup maçlarındaki yükselen performanslarını final grubunda da devam ettirerek Çorum’u ve kulüplerini 1. lig hedefine ulaştarmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirten Biçer ‘Hafta boyunca Konya’da çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Yarı final maçları öncesinde sakatlanan Okay dışında eksiğimiz bulunmuyor. Biz takım olarak yarı final grubuna hazırz. İnanıyoruz ve başaracağız’ dedi.

Grupta bugün oynanacak diğer maçta ise saat 18.30’da Osmaniye İstiklal Ortaokulu ile Karacabey Belediyespor maçı oynanacak.

Temsilcimiz grupta ikinci maçında ise yarın saat 18.30’da Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Grupta son maçlar pazartesi günü oynanacak. Çorum Belediyesi Gençlikspor - Osmaniye İstiklal ile karşılaşırken Karacabey Belediyespor ise Anadolu Voleybol maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. lige yükselecek.