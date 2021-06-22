EFE’ler 2. Lig yolunda ilk adımı attı

YÜKSEL BASAR

Tokat’da başlayan Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi Final Grubunda Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk maçında Erzincan Yurdum Gençlikspor’u 3-0 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı.

Tokat Hüseyin Akbaş Salonu’nda oynanan maçta Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk sette çekişmeli geçen mücadelede özellikle kaptan Serhat’ın hücumdaki etkili oyunu ile final bölümünde rakibini hataya zorladı ve son bölümde aldığı sayılarla seti 25-21 kazandı.

İkinci sette hem kadro derinliği hemde tecrübe olarak rakibi önünde hem savunmada hemde hücumda daha etkili olan temsilcimiz rakibinin sete ortak olmasına izin vermedi ve 25-17 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette ise Erzincan temsilcisinin maça ortak olma çabasına izin vermeyen temsilcimiz bu setide 25-19 alarak ilk maçından 3-0 galip ayrıldı ve gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Grubun diğer maçında ise Samsun Voleybol, Ankara Karşıyaka İdman Yurdu takımını 3-0 yendi. Grupta dün akşam oynanan Samsun Voleybol ile Çorum Belediyesi Gençlikspor maçı grup finali olarak yorumlandı.

Final Grubunda son maçlar ise bugün gündüz saatlerinde oynanacak. Çorum Belediyesi Gençlikspor, Ankara Karşıyaka İdman Yurdu ile saat 11’de karşılaşırken Samsun voleybol ile Erzincan Yurdum Gençlikspor takımları saat 13’de karşı karşıya gelecekler.