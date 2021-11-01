EFE’ler fırsat tepti

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor, Anadolu Voleybol’a evinde 3-2 yenilerek hem ilk mağlubiyetini aldı hem de liderlik fırsatını tepti.

Ligde ilk iki maçını kazanarak zirveye ortak olan Çorum Belediyesi Gençlikspor, cumartesi günü lider Ziraat Bankkart’ın evinde yenilmesi ile liderliği ele geçirme şansı yakaladı.

Rakibi önünde maça çok iyi başlayan temsilcimiz bu seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set ise büyük bir gerilime sahne oldu. İki kez hakem kararları nedeni ile yaşanan gerilim nedeni ile oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Final bölümünde yaşanan gerginlik nedeni ile Çorum Belediyesi Gençlikspor’a iki Anadolu Voleybol’a ise bir ceza puanı verdi ve bu sayı ile 24-22 oldu. Setide konuk takım 25-23 kazandı ve 1-1 oldu.

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren temsilcimiz bu setide 25-19 alarak 2-1 öne geçti. Maçın kader setinde ise temsilcimiz özellikle savundama ve servisde inanılmaz hatalar yapmasına rağmen dört kez uzatmaya gitti. Son bölümde üst üste iki bireysel hata yapan temsilcimiz seti 29-27 kaybetti ve skor 2-2 oldu.

Maçın beşinci setinde ise Anadolu Voleybol üstün bir oyun ile başladı son bölümde dengeyi kursada yine hücumda çok hata yapan Çorum Belediyesi Gençlikspor seti 15-12 maçıda 3-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle 6 puana yükselen temsilcimiz ikinci sırada kaldı.