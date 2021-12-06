EFE’ler hedefe emin adım

Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcilerimizden Çorum Belediyesi Gençlikspor ve Sungurlu Belediyespor takımları haftayı çifte galibiyet ile tamamladılar.

Çorum Belediyesi Gençlikspor şampiyonluk yolundaki güçlü rakibi ZiraatBankkart önünde 3-0’lık galibiyet ile hedefe ulaşma yolunda önemli bir adım attı.

Grupta şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Çorum Belediyesi Gençlikspor ile Ziraatbankkart arasındaki maç beklendiği gibi nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Temsilcimiz rakibi önünde özellikle yeni transferinin hücumdaki etkili oyunu ile bulduğu sayılarla final bölümlerinde rakibini hataya zorlayarak 3-0’lık net galibiyet aldı.

Diğer temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise ise Halkbank deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyet ile ligde çıkışını sürdürdü ve üst sıralara yaklaştı. TVF Spor Lisesi ise Darüşşifa Okulları önünde rahat galip gelerek iddiasını devam ettirdi.

Grupta ilk yarı bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk yarıyı grupta bir galibiyet ile alt sıralarda bulunan Çankırı Birlikspor ile deplasmanda karşılaşacak.