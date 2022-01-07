EFE’ler rövanş peşinde

Erkekler voleybol 2. liginde onuncu hafta maçları oynanacak.

Temsilcilerimizden grup lideri Çorum Belediyesi Gençlikspor ligde tek yenilgisini aldığı ve en yakın takipcisi konumundaki Anadolu Voleybol ile yarın saat 13.00’de Beştepe Spor Salonunda karşılaşacak.

Grupta dokuz maçta topladığı 24 puanla lider durumda bulunan Çorum Belediyesi Gençlikspor sekiz maçta 21 puanla ikinci sırada bulunan Anadolu Voleybol ile yarın saat 13’de karşılaşacak. Çorum Wep TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak maçta Çorum Belediyesi Gençlikspor hem rakibinden rövanşı almak hemde play-off’u büyük oranda garantilemek için kazanmak istiyor. Grupta play-off mücadelesi veren diğer takımlarıda yakından ilgilendiren maçta temsilcimizde sakat isim bulunmuyor.

Antrenör Yusuf Biçer her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini aralarına yeni katılan isimlerinde takım uyumu yakalamaları için çok iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu Anadolu Voleybol karşısında da sürdürerek hedefe giden yolda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.

Sungurlu Çankırı’yı konuk ediyor

Aynı grupta mücadele eden diğer temsilcimiz Sungrulu Belediyespor ise bugün saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor’u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi önünde bu maçıda kazanarak üst sıralarda kendine yer bulmak isteyen Sungurlu Belediyespor’da tek düşünce galibiyet. Sungurlu Belediyespor- Çankırı Birlik maçını Hasan Öztürk yönetecek yardımcılığını ise Can Acar yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal,