EFE’ler Smaçör Kadir Gürkan Uz ile anlaştı

HARUN AKKAYA

Bu sezon Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Voleybol liginde mücadele edecek Çorum Belediyesi Gençlikspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Temsilcimiz son olarak Yeni Kızıltepespor formasını giyen smaçör Kadir Gürkan Uz ile anlaştı.

1999 doğuklu Kadir Gürkan Uz 2019-20 sezonunda Ziraat Bankası’nda başladığı voleybol yaşantısında daha sonra Seydişehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor ve geçen sezonda Yeni Kızıltepespor formasını giydi. 1.94 boyundaki Kadir Gürkan Uz smaçör olarak Çorum Belediyesi Gençlikspor’a katkı vermeye çalışacak.