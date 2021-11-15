EFE’ler zirveyi bırakmadı

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor, Halk Bank önünde kötü başladığı maçtan 3-1 galip ayrılarak grupta liderliğini sürdürdü.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça konuk takım özellikle savunmada iyi başladı ve Çorum Belediyesi Gençlikspor’un bireysel hataları sonucunda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Setin son bölümünde temsilcimizin maça ortak olma çabası farkı kapatsada Halk Bank bu seti 25-21 alarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ise hücumda çok daha etkili olan ve rakip savunmayı daha başarıı geçen Çorum Belediyesi Gençlikspor oyunun kontrolünü eline geçirdi ve Halkbank’ın direnncini erken kırarak seti 25-16’lık skorla alarak skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü set ise maçın en kritik anlarna sahne oldu. Baştan sona kadar dengeli geçen bu sette Çorum Belediyesi Gençlikspor inanılmaz servis hataları yapmasına karşın hücumda ve savunmada rakibin kolay sayı almasına izin vermedi. Son bölümlyeri karşılıklı sayılarla geçen bu sette temsilcimiz daha az hata yapan takım oldu ve seti 25-23 alarak rakibi önünde 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette ise zirveyi bırakmak istemeyen temsilcimiz üç puanlık galibiyet için tempoyu düşürmedi. Konuk Halk Bank ise hücumdaki etkili oyunu ve bloklarda yaptığı başarılı hareketler ile maça ortak olmaya çalıştı. Son bölümde tecrübeli isimlerinin sahne alması ile Çorum Belediyesi Gençlikspor seti 25-21 maçıda 3-1 kazaranak haftayı üç puanla ve zirvede kapattı Bu galibiyet ile Çorum Belediyesi Gençlikspor 12 puana liderliğini sürdürürken Halk Bank ise 3 puanda kaldı.