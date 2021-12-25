EFE’ler zorlu virajda

HALİL ÖZTÜRK

Erkekler Voleybol 2. liginde ikinci devrenin ikinci haftasında grubunda lider temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor play-off iddiasın devam ettirmek isteyen TVF Spor Lisesi ile evinde karşılaşırken Sungurlu Belediyespor Ziraat Bankkart deplasmanında mücadele edecek.

Grupta 21 puan ve averajla lider durumda bulunan Çorum Voleybol bir maçı eksik ve 15 puanla dördüncü srada bulunan TVF Spor Lisesi ile yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak. İkinci yarının ilk maçında Sungurlu deplasmanından üç puanla dönen ve liderliğe yükselen Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk maçta deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiği TVF Spor Lisesi’ni bu kez üç puanlık galibiyet ile geçmek amacında.

Konuk takım ise play-off iddiasını devam ettirmek için Çorum’da kazanmak istiyor. Maçı Tokat’tan Ali Özüpak yönetecek yardımcılığını ise Çorum’dan Hüseyin Kamber yapacak.

Çorum Belediesi Gençlikspor antrenörü Yusuf Biçer hedefleri olan 1. lige ulaşmak için play-off admını atlamk istediklerini bunun içinde TVF Spor Lisesi maçını kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi, Biçer yarın evlerinde oynayacakları maçı kazanmak için taraftar desteğine çok büyük ihtiyaçları olduğunu belirterek tüm Çorumlu voleybol severleri salona davet etti.

Diğer temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise yarın saat 13’de Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Grupta play-off mücadelesi veren rakibi önünde Sungurlu Belediyespor puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek.