EFE’lerden pasör transferi

HALİL ÖZTÜRK

Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlikspor kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Çorum Belediyespor pasör mevkii için tecrübeli isim Kaan Atmaca ile anlaştı.

1998 doğumlu 24 yaşındaki Kaan Atmacı 186 cm boyunda ve pasör mevkiinde oynuyor. İlk olarak Gümüşhane Torul Gençlikspor’da forma giyen Kaan Atmaca daha sonra Bulancak Belediyespor ve Akkuş Belediyespor son olarakta bu sezon Alanya Belediyespor formasını giydi.

Tecrübeli sporcu ile yeni sezon için anlaşan Çorum Belediyesi Gençlikspor geçtiğimiz hafta içinde de Mustafa Susam ile anlaşma imzalamıştı.