EFE’lerin rakipleri belli oldu

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 2. Ligi Final Grubunda Çorum Belediyesi Gençlikspor’un rakipleri ve fikstürü belli oldu.

Konya’da yapılan yarı final grup maçları sonunda dört grupta ilk iki sırayı alan sekiz takımın mücadele edeceği final grubu maçları 5-7 Mart tarihlerinde Konya’da yapılacak.

Konya Karatay Kongre Büyük Salon’da oynanacak final grubu maçlanda Çorum Belediyesi Gençlikspor A grubundan ikinci çıkan Karacabey Belediyespor, C grubundan ikinci çıkan Ankara Anadolu Voleybol ve D grubundan birinci çıkan Osmaniye Düziçi İstiklal takımları ile eşleşti.

Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk maçında 5 Mart cumartesi günü Anadolu Voleybol ile karşılaşacak. Aynı grupta mücadele ettiği ve bu sezon iki mağlubiyeti aldığı Anadolu Voleybol önünde Çorum Belediyesi Gençlikspor hem lig maçlarının rövanşını almak hemde 1. lige giden yolda bir adam daha atmak amacında. Grupta ilk maç saat 16.30’da başlayacak.

Temsilcimiz grubundaki ikinci maçında 6 Mart pazar günü saat 18.30’da Karacabey Belediyespor ile karşılaşa.’da cak. Grupta son maç ise 7 Mart Pazartesi günü saat Osmaniye Düziçi İstiklal ile karşılaşaçak olan Çorum Belediyesi Gençlikspor üç maç sonunda grupta ilk iki sırada yer alarak 1. lige yükselmeyi hedefliyor.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Teknik Sorumlusu Yusuf Biçer hedefe giden yolda ikinci noktaya ulaştıklarını ve önlerinde son engel olarak duran final grubunda da istediklerini alarak Çorum’u layık olduğu 1. lige çıkarmak istediklerini söyledi. Biçer yarı final grup maçlarındaki performanslarıdan memnun olduklarını final grubu maçlarına kadar Konya’da yapacakları çalışmalar ile eksiklerini gidereceklerini belirterek ‘Tek düşüncemiz final grubunda da aynı başarıyı sürdürerek Çorum Belediyesi Gençlikspor’u 1. lige taşımaktır’ dedi.