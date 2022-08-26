‘Emek hırsızlarına hesabını soracağız’

Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Salih Öztürk Minikler futbol turnuvasında ikinci tura çıkan iki takımlarının haksız ve hukuksuz olarak ihraç edildiğini ve üçer maç oynayarak emek veren çocukların emeklerinin çalındığını belirterek bunun hesabını mutlaka soracaklarını söyledi.

Kulüp olarak tüm camiaya kucak açan ve ‘Birlikte başaracağız’ sloganı ile yola çıkmalarına karşın sahada kazanamayacaklarını anlayanların masa başında yaptıkları oyunlar ile önlerini kestikmerini belirten Salih Öztürk dün yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: ‘Bu dönemde herkesi kucaklayan bir anlayış ile hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. Yaşanan süreci kısaca özetlersek, turnuvaya kulüpler istediği kadar takım ile katılma hakkı verildi. Bizlerde alt yapı çalışmalarımıza katılan sporcularımızdan oluşturduğumuz üç takımla turnuvaya katılmak için başvurumuzu yaptık.

Tek bir takım çıkartarak şampiyon olmak yerine her yaş grubunda üç farklı takım kurarak yetenekli sporcularımızın maç tecrübesi kazanması ve yeteneklerini görmek istedik. Bu doğrultuda 2010 doğumluları Çorum FK1, 2011 doğumluları Çorum FK2 ve 2012 doğumluları ise Çorum FK 3 olarak turnuvaya katılmak için gerekli başvurumuzu yaptık.

Çekilen kurada takımların isimleri Çorum FK, Çorum FK1 ve Çorum FK 2 olarak çıktı. Kura çekimi sonrasında listelerde değişiklik yapılabilmesi için cuma gününe kadar süre verildi. Bizde listelerimizi yenileyip yeniden teslim ettik ve sorun olup olmadığını sorduk bize bilgi vereceklerini söylediler.

Grup maçları oynandı ve Çorum FK ve Çorum FK1 takımlarımız gruplarında birinci olarak çıktı. İkinci tur maçları öncesinde ASKF listelerde farklılık olduğunu belirterek toplantıya çağırdı. Bize yapılan suçlama avantaj sağlamak için verilen listedeki isimleri farklı grupta oynattığımız suçlaması oldu.

Bizim şampiyonluk gibi bir hedefimiz olmadığını takımlarımızı bölerek üç ayrı takım çıkardığımızı hatta listeleri verirken bir sorun olup olmadığını sorduğumuzda olmadığının söylendiğini sorun varsa neden grup maçları öncesinde bunun bildirilmediğini sorduk ancak cevap alamadık.

Buna rağmen Çorum FK takımlarının turnuvanın ihraç edileceğini takımların farklı gruplarda oynatıldığını iddia ettiler. Bizler böyle bir şeyin olmadığını kulüp olarak böyle bir suçlamayı bile kabul etmeyeceğimizi bildirerek toplantıdan ayrıldık.

Daha sonra Çorum FK’nın tüm takımlarının turnuvadan ihraç edildiği kararının alındığını öğrendik. Bu konu ile ilgili olarak ASKF’den bir açıklama yapılmasını bekledik ancak kamuoyuna bu konuda tek kelime bilgi verilmedi. Yayınlanan fikstürler ertesi gün değiştirilerek Çorum FK listeden çıkartıldı. Bu değişimi görünce emek hırsızlığı ve ÇorumFK düşmanlığını açıkca gördük.

Burdan karar verenlere soruyoruz sahada yenemeyeceği takımı emek hırsızlığı yaparak ihraç karar vermek kime hizmet etmektir. Madem ki Çorum FK’nın üç aynı yaş kategorisindeki takımlarımız farklı gruplarda oynadı o zaman neden 2010 doğumlu sporculardan oluşan takım ihraç edilirken 2011 doğumluların olduğu diğer takım fikstüre dahil edildi.

Bu kararı alaraklar bulunduğu konumu kötüye kullanarak avantaj sağlamak için emek hırsızlığı yaparak büyük Çorum FK camiası zan altında bırakmak isteyenler suç üstü yakalanmıştır. Bu kararı alan üç kişilik tertip kurulu üyeleri bu yanlıştan dönmeli ve camia olarak üzerimize atılan bu kara lekeyi temizlemeli. Aksi takdirde Çorum FK düşmanlığına ortak olmuş olacaklar. Bu konunun sonuna kadar takipcisi olacağımızdan Çorum FK camiasının haklarının sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.