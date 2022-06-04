SAHA : Mimar Sinan.
HAKEMLER: Mustafa Özdemir, Umutcan Koca, Serhat Doğan.
EMEK ZADE ET LOKANTASI: Osman, Ertuğrul, Davut, Hasan, Serkan Çağırgan, Selahattin, Yasin, Hamdi, Turgay, Hakan, Erdi, Sefa, Murat Durmuş, Murat Karabayır, Fatih, Ömer, Aykut, Seyit.
CEZAEVİ: Ali, Mesut, Emrah, Kerim, Eser, Kadir, Gökhan, Salih, Kürşat, Atilla, Samet, İsmail, Osman, Mesu, Mustafa, Sezer, Güvenç.
GOLLER: 16. dak. Erdi, 36. ve 45. dakikalarda Serkan (Emek Zade), 33. dak. Kerim (Cezaevi)
Emek Zade, Cezaevi önünde ikinci yarıda üç puana ulaştı
SAHA : Mimar Sinan.
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