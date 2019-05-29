‘Emekleri ve hayalleri boşa çıkarmadığımız için mutluyuz’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya sonu mutlu biten ama hikayesinin kendilerinde saklı kalacak zor bir süreç yaşadıklarını belirterek ‘Görevimizi beklentiler doğrultusunda tamamlamış olmanın verdiği mutluluk ve huzurla 45 gün sonra evime döndüm’ dedi.

Kaya, lige Serik Belediyespor ile iç sahada oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçla göreve başladığını ve sezon finalinde Serik Belediyespor’u yenerek şampiyonluğa ulaşmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek ‘Lig ve ardından play-off maçları ile birlikte 10 maçta takımımın başında görev yaptım,

Görevimizi beklentiler doğrultusunda şampiyon olarak tamamlamanın verdiği mutluluk ve huzur doğrultusunda 45 gün sonra evime ayak bastım. İyi bir istirahati hak ettiğimi düşünüyorum Sonu mutlu biten ama hikayesi bizde saklı kalacak zor bir süreç yaşadık. Siz sevgili Çorumspor taraftarlarının bilmesi gerekiyor.

Bu noktada iki konudaki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Şayet bir üst lige çıkamazsak başta kulüp başkanımız Fatih Özcan olmak üzere tüm yönetim kurulundaki dostlarımı ve muhteşem Çorumspor taraftarı ile beraber 62 yıldır biriktirdiğim yeryüzündeki tüm dostlarımı kaybedecekmiş hissine kapıldım.

Birde şunu gördüm ki bir kişi tek başına çoluğunun çocuğunun rızkırı bu işe yatırmaktan geri kalmıyor. Bu pa sanki benim cebimden çıkıyormuşcasınabu harcanan para karşılıksız kalmasın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yani dünyadaki 60 yıldır biriktirdiğim serveti şampiyon olamazsak kaybedecek gibi hissettik.

Şimdi kısa bir tatil yapacağız. Önümüzde geçen sezondan daha zor bir senenin bizi beklediğini herkesin bilmesini isterim. Kısa bir dinlenmenin ardından çok yakın zamanda yeni sezon için kulları sıvayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız’ dedi.