‘Emekleri ve hayalleri boşa çıkarmadığımız için mutluyuz’

Teknik Direktör Bahri Kaya on maçlık görev süresi sonunda Çorumspor’u özlediği şampiyonluıa ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sıkıntılı günler geçirdiklerini bu dönemde bir yönetimin ve 60 yıllık tüm dostlarımı kaybedecek gibi hisse kapıldığını belirten Kaya ‘Asıl önemli olan ise bir kişinin tek başına çoluğunun çocuğunun rızkını bu işe yatırıyor bu paranın karşılıksız kalmaması için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve mutlu sona ulaştık. 45 gün sonra evime geldim kısa bir dinlenme sürecinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Yeni sezonda bizi çok daha zorlu bir mücadelenin beklediğini biliyoruz’ dedi.

‘Emekleri ve hayalleri boşa çıkarmadığımız için mutluyuz’

HALİL ÖZTÜRK
Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya sonu mutlu biten ama hikayesinin kendilerinde saklı kalacak zor bir süreç yaşadıklarını belirterek ‘Görevimizi beklentiler doğrultusunda tamamlamış olmanın verdiği mutluluk ve huzurla 45 gün sonra evime döndüm’ dedi.

Kaya, lige Serik Belediyespor ile iç sahada oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçla göreve başladığını ve sezon finalinde Serik Belediyespor’u yenerek şampiyonluğa ulaşmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek ‘Lig ve ardından play-off maçları ile birlikte 10 maçta takımımın başında görev yaptım,
Görevimizi beklentiler doğrultusunda şampiyon olarak tamamlamanın verdiği mutluluk ve huzur doğrultusunda 45 gün sonra evime ayak bastım. İyi bir istirahati hak ettiğimi düşünüyorum Sonu mutlu biten ama hikayesi bizde saklı kalacak zor bir süreç yaşadık. Siz sevgili Çorumspor taraftarlarının bilmesi gerekiyor.

Bu noktada iki konudaki düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Şayet bir üst lige çıkamazsak başta kulüp başkanımız Fatih Özcan olmak üzere tüm yönetim kurulundaki dostlarımı ve muhteşem Çorumspor taraftarı ile beraber 62 yıldır biriktirdiğim yeryüzündeki tüm dostlarımı kaybedecekmiş hissine kapıldım.
Birde şunu gördüm ki bir kişi tek başına çoluğunun çocuğunun rızkırı bu işe yatırmaktan geri kalmıyor. Bu pa sanki benim cebimden çıkıyormuşcasınabu harcanan para karşılıksız kalmasın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yani dünyadaki 60 yıldır biriktirdiğim serveti şampiyon olamazsak kaybedecek gibi  hissettik.

Şimdi kısa bir tatil yapacağız. Önümüzde geçen sezondan daha zor bir senenin bizi beklediğini herkesin bilmesini isterim. Kısa bir dinlenmenin ardından çok yakın zamanda yeni sezon için kulları sıvayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız’ dedi.

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YORUMLAR
Koparan
Koparan - 1 saat Önce

Hocam önümüzdeki sezonda 2. Ligde kalıcı olmak çok önemli buda düzgün transferler ile olur. Genç ucuz aç topçular lazım ayrıca Takıma 2. Ligde tüm vekiller belediye başkanları işadamları madden sahip çıkmalı yoksa Seneye 3. Lig batağına geri düşeriz

Metin nacak
Metin nacak - 13 dakika Önce

Dua edelim kaleci ONURA penaltı kurtarışlarıyla kurtarmasa işimiz biterdi Hocam çünkü Serik maçında bir tane şutumuz var oda gol oldu başka pozisyonumuz yok ve kötüde oynuyorduk tabiki çok sevindik 2. Liğe çıktığımız İÇİN onun İÇİN kalecimiz Onur’a teşekür ediyoruz ve bu takımı hep ama hep destekleyen BAŞKANA da hakkını vermek gerek 2. Liğde inşAllah şampiyon oluruz

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