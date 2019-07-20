Emektar masör Ali Köseer ayrıldı

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’un emektarlarından masör Ali Köseer görevi bıraktı.1997 yılından buyana gerek Çorumspor gerekse Yeni Çorumspor’da aralıksız olarak 22 yıllır başarı ile görev yapan Masör Ali Köseer yeni sezon için anlaşması olmasına karşın ekonomik olarak anlaşamadığı için görevi bıraktı.



Sezon başı çalışmalarına başlayan Ali Köseer önceki akşam yapılan görüşmede maddi konuda anlaşma sağlanamayınca görevi bıraktı. 22 yıldır Çorum spor camiasına başarı ile hizmet veren Ali Köseer’in görevi bırakmasının ardından kırmızı siyahlı takımda yardımcı masör olarak görev yapan Erdi Garip bu görevi tek başına götürmeye başladı. Yönetimin masör alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.