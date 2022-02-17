Emre atroskopi olacak

HARUN AKKAYA
Sakatlığı nedeni ile geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Emre Öztürk’ü atroskopi yapılmasına karar verildi.
Çekilen MR sonucunda iki farklı teşhis konulan Emre’nin yapılan kontroller sonunda ağrısının geçmemesi üzerine atroskopi olmasına karar verildi.
Tecrübeli futbolcu önümüzdeki günlerde yapılacak atroskopide menisküsde sorun çıkması halinde 1 aylık ber tedavi sürecinin ardından sahalara dönmesi bekleniyor. Çapraz bağlarında sorun çıkması halinde ise sezonu kapatmasından endişe ediliyor.