Çorum FK’da Emre Öztürk’den önce üzen sonra teselli eden haber. Tecrübeli futbolcunun Kayseri’de çekilen MR sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Bu karar ile gerek Emre Öztürk gerek kırmızı siyahlı kulüpte moraller bozuldu. Yapılan el muayenelerinde dizde boşluk olmadığı için İstarbul’a ileri tetkik için gönderildi. Emre Öztürk burada Galatasara kulüp doktoruna muayene oldu ve yapılan inceleme sonunda Emre Öztürk’ün sol çapraz bağlarında kopma değil yırtık olduğu tesbit edildi.

Kulüp Fiyzoterapisti Semih Emre’nin bugün Çorum’a döneceğini burda yapacakları saha testlerinde çıkacak sonuca göre karar vereceklerini söyledi. Semih yırtık olması halinde yapacakları güçlendirmve tedavi ile sahalara kısa sürede dönebileceğini aksi takdirde ise operasyon geçireceğini söyledi.

Kırmızı Siyahlı takımda sezonun ilk yarısında Kıvanç ile Abdulhamit de çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan isimler olmuştu. Çorum FK’da savunmanın ortasındaki isim sayısı bu sakatlık ile üçe düştü. Salih Zafer, Berkay Can ve Sefa Akın bu bölgede forma giyecek üç isim olarak kaldı. Kırmızı Siyahlı takımdaki belirsizlik nedeni ile bu bölgeye transfer yapılıp yapılmayacağıda büyük bir soru işareti.