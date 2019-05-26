En büyük destekciye en büyük teşekkür

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan şampiyonluk sevincinde en büyük teşekkürü en büyük destekcisi eşine yaptı.

Sezon boyunca kırmızı siyahlı takımın hemen hemen tüm iç saha maçlarını izlemek üzere Ankara’dan Çorum’a gelen bazı deplasman maçlarında bile takımı ve eşini yalnız bırakmayan Songül Özcan Adana’da final maçında da tüm çocukları ile birlikte eşinin ve takımın yanında yer aldı.

Büyük bir heyecan içinde maçı izleyen Songül Özcan şampiyonluğu getiren golün ardından rakip takım oyuncuları sahadan çıktıktan sonra saha içine girerek eşi Fatih Özcan’ın mutluluğuna ortak oldu. Yağmur altında eşinin şampiyonluk coşkusuna ortak olan Songül Özcan uzun süre sarılarak sevinç gözyaşlarını Başkan Fatih Özcan ile birlikte döktü. Bu mutluluk göz yaşları ardından büyük bir sevince döndü coşku içinde şampiyonluğu kutladılar.