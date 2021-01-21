En hırçın Umut Kaya

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ilk yarının en hırçın futbolcusu kaptan Umut Kaya oldu. İlk yarıda oynadığı futbol verdiği mücadelesi ile taraftarın en çok beğendiği isimler arasında ilk sıralarda yer alan Umut Kaya bunun yanında takımın en fazla kart gören oyuncusu oldu.

Kırmızı Siyahlı takım ligin ilk yarısında sadece üç kırmızı kart gördü bunların ikisi kural gereği biri disiplin suçundu. Ligin ilk 17 haftasında sadece kural gereği bir kırmızı kart gören Çorum FK son erteleme maçında Kahramanmaraşspor deplasmanında iki kırmızı kart birden gördü.

Hekimoğlu Trabzon deplasmanında Muhammed Fettahoğlu çift sarı karttan kırmızı kart gören ilk isim olmuştu. Son oynanan Kahramanmaraşspor maçında ise önce kaptan Umut Kaya uydurma bir kararla çift sarı karttan kırmızı kart görerek atılan ikinci isim oldu. İlk yarıda direk kırmızı kart gören tek isim ise Maraş maçının uzatma dakikalarında Cengiz Ötkün oldu.

İlk yarıda kırmızı siyahlı takım toplam 40 sarı kart gördü. Grubun en az sarı kart gören takımlarından olan Çorum FK’nın en hırçın futbolcusu ise kaptan Umut Kaya oldu. İlk yarıda gerek futbolu gerekse mücadelesi ise tüm camianın büyük beğenisini kazanan Umut Kaya ligin ilk yrısında sekiz sarı bir kırmızı kart gördü. İlk yarıda bir kez cezalı duruma düşen Umut Kaya ikinci yarının ilk maçında eski takımı Manisa FK’ya karşı forma giyemeyecek. Kaptan üç sarı kartla ceza sınırında olduğu için sonraki ilk sarı kartında yine cezalı duruma düşecek.

Kırmızı siyahlı takımda en fazla sarı kartı gören ikinci isim ise Kerem Çağatay oldu. Beş sarı kartla ilk yarıyı tamamlayan Kerem Çağatay bir kez cezalı duruma düştü.

İlk yarı bitmeden yollar ayrılan Onur Kolay dört sarı kart görürken Mikail Albayrak ve Mehmet Seyfettin Mete üçer sarı kartla ceza sınırındalar. Sinan Kurumuş, Nafican Yardımcı, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Cengiz Ötkün, Hasan Hüseyin Akınay ilk yarıyı ikişer sarı kartla tamamlarken Kerem Pala, Mete Yıldız, Yılmaz Can Taşkıran, Muhammet Fettahoğlu, Salih Zafer ve Talha ise birer sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar.