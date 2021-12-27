En kolay suçlu aramak

Büyük umutlarla başlayan sezonun ilk yarısını büyük bir hayal kırıklığı ile bitirdik. Yaşadığımız hayal kırıklığı hem saha içinde hemde son Afyonspor maçından sonra yaşananlarla zirveye çıktı.

Kadro kalitesi olarak beklentilerin altında kalan bir ÇorumFK ikinci yarıya umutlarını artırarak girmek için Afyonspor deplasmanında kazanmak istiyordu. Ev sahibi takım ise kadro kalitesi olarak bizden aşağıda olmasına karşın şehir ve inanma olarak Çorum’dan çok üstün olduklarını gerek sahada gerek tribünde gerekse şehirde gördük.

Saha içine bakarsak bizden çok fazla inanmış bir takım vardı. Birde buna ilave olarak futbol şansı ve hakem hataları eklendiğinde ortaya ilk yarıda farklı bir sonuç çıktı. İkinci yarıda erken gelen üçüncü gol belkide maçı bitirdi. Sonrasında rakibin on kişi kalması bizleri umutlandırsada sezon başından buyana süren son vuruş sorunumuz bizim umutlarımızı erken bitmesine neden oldu. Ahmet hocamın yaptığı değişiklikleride gerçekten anlamakta zorlandım.

Maç öncesi Afyon ile aynı puana sahiptik ancak sanki onlar bizden 4-5 puan önde ve şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi bir hafta boyunca gereken her şeyi yaptılar. Soğuk havaya rağmen stadı büyük oranda doldurdular, ilçe belediyeleri maça otobüs kaldırdı, yönetim her türlü katkıyı verdi en önemlisi şehrin valisi Afyonspor bayrağını aldı ve zirveye taşımak için bırakın elini gövdesini taşın altına koyd. Sonuç ortada onuncu haftada yönetim ve teknik heyet değişikliği öncesi 15 puanla onuncu sırada Afyonspor, Çorum FK ise 21 puanla üçüncü. İlk yarı sonundaki puan durumu ortada.

Yani olay sadece başkan, hoca, futbolcu olayı değil bu bir şehir davası olmadığı sürece olmuyor olmaz beyler. Vali önderlik yapıyor, Belediye destek veriyer, şehir takımına sahip çıkıyor ve ayağa kalkan bir takım Afyonspor. Biz ne yapıyoruz birbirimizi yemekten başka ne yapıyoruz allah aşkına. Kavga edecek kimse bulamayınca 3-0 yendiğimiz maçta birbirimizle kavga ediyoruz.

Gelelim maç sonu istifalara. Böyle bir mağlubiyetten sonra beklenen bir gelişme oldu. Üç hafta önce Fatih Özcan’ın basın toplantısında yaptığı yanlış çıkış sonucunda yapacak fazla bir şeyi yoktu. ‘Ahmet hoca giderse bende giderim’ açıklamasının ardından gelinen bu nokta beklenen bir şey.

Şimdi ne olacak.Asıl önemli soru bu. Yaptığımız görüşmelere göre üç farklı senaryo üzerinde duruluyor. Öncelikle kulübün devri için aday aranacak. Bu şartlarda böyle birini bulmak mümkün değil.

İkincisi Mustafa Şeker’in başkanlığında Sportif Direktör Serkan Güney ve anlaşılacak yeni bir teknik heyet ile yola devam. Sezon sonuna kadar şampiyonluk olmazsa play-off’dan hedefe ulaşmak.

Üçüncü seçenek ise ekonomik olarak kaynak bulunmaması halinde ise mevcut kadroda maliyeti yüksek isimlerle yolların ayrılması küçülmeye gitmek ve ligde kalan bir takımla sezonu tamamlamak.

Hangi yolu seçeceklerine Fatih Özcan ve Mustafa Şeker birlikte oturup karar verecekler. Mustafa Şeker’de bugün kamuoyuna açıklayacak. Yalnız şunu unutmayalım Çorum FK bir kulüp değil bir şirket o yüzden de genel kurulda falan olmak olmuyor şirketin hisselerini almak gerekiyor.

Fazla uzatmayalım büyük hayaller ile başladığımız sezonun ilk devresini hayal kırıklığı ile tamamladık. Umudumuz bitti mi asla. İkinci yarıya iyi başlayıp ikide iki ile Sakarya’ya gidip orda galip geldiğin zaman kartlar yeniden dağıtılır. Bunlar mümkün mü elbette ancak mevcut yapı ile böyle bir şey olamaz. Bu kadar parçalı bir yapı ile hiç bir başarı gelmez.

Maçın ardından sosyal medyadan yazılanları okuyunca inanın utanıyorum. Bu kadar basit mi bir insana hakaret küfür etmek allah aşkına. Söylemeye utanacağım küfürleri yazmak nasıl bir psikolojik sorun acaba bilemiyorum. Birbirine saygısı olmayan aynı hedefe gitmek isteyen insanların birbirlerine bu kadar ağır hakaret etmelerini kim kaldırabilir. Fatih Özcan’ın yanlışlarını söylemek eleştirmek tamam da bu kadar ağır hakaretleri bu kadar fedakarlık yapmış birisi gerçekten haketmiyor diye düşünüyorum.

Ne diyelim hakkımızda hayırlı olsun inşallah. Bu aşamadan sonra karar vereceklerin kararına saygı duyacağız. Öyle bol keseden atıp tutmanın asıp kesmenin kimseye bir fayda getirmediğini artık görelim ve ona göre değerlerimize sahip çıkalım.

Bir paragrafta Efelere ayırmazsak ayıp etmiş oluruz. Çorum Belediyesi Gençlikspor voleybol 2. liginde 1. lig hedefine adım adım yaklaşıyor. Yolumuz henüz uzun ancak takımın ortaya koyduğu oyun ve mücadele bize ışık veriyor. TVF Spor Lisesi karşısında ilk sette zorlansalarda tecrübeleri ile maçı kazanmasını bildiler. Şimdi ligde iki kritik maçımız kaldı. Anadolu Voleybol ve Ziraat Bankart deplasmalarından birinde galip gelmemiz halinde play-off biletini alacağımıza inanıyorum. Çorum’un salon sporlarındaki bu büyük eksiğini bu sezon ÇorumBelediyesi Gençlikspor’un gidereciğine inanıyorum. İsmail Yağbat ve Nadir Solak yönetiminde Yusuf Biçer gözetiminde bu sezon özlediğimiz lige çıkacağımıza inancım tam umarım bu beklentilerimiz boşa çıkmaz ve mutlu sona ulaşırız.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 18:43