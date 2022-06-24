Enes Duman Türkiye Şampiyonu

HARUN AKKAYA

Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Enes Duman tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Kocaeli’nde 20 Haziran’da başlayan ve 27 Haziran’da sona erecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 69 kilo Light Contack’da ringe çıkan İl Özeml İdaresi Gençlikspor’dan Enes Duman dört zorlu maçı kazanarak şampiyonluğu kazandı.

İlk turda Kocaeli ikinci turda Van yarı finalde İstanbul’lu rakibini yenerek finale yükselen Enes Duman altın madalya maçında Malatya’lı rakibini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

İl Özel İdaresi Gençlikspor antrenörü ve aynı zamanda Enes Duman’ın babası Sinan Duman hedeflerinin milli takıma gitmek olduğunu ve bunun içinde şu anda büyük avantaj yakaladıklarını söyledi.

Sinan Duman milli takıma en fazla puan toplayan sporcuların çağrıldığını ve şu anda en fazla puanı Enes’in kazandığını belirterek ‘Şampiyonada beş bin kişinin mücadele ettiği bu organizede diğer sporcularımızdan da madalyalar bekliyoruz.

Enes Duman’ın altın madalyayı kazanması ile milli takımiçin efn fazla puan toplayan sporcu oldu. Önümüzdeki günlerde Federasyon teknik kurulunun açıklayacağı milli takıma girmesini bekliyoruz. Hedefimiz milli takıma en fazla sporcuyu göndermek’ dedi.