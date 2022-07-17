Enes Kavlu Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

Zagrep’te devam eden U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Belediye İskilipspor güreşçisi Enes Kavlu yarı finalde.

Enes Kavlu Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

HARUN AKKAYA
Zagrep’te devam eden U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Belediye İskilipspor güreşçisi Enes Kavlu yarı finalde.

52 kiloda milli mayoyu giyen Enes Kavlu ilk turda Macar rakibini 12-1 teknik üstünlük ile ikinci turda Moldovalı rakibini 1 dakika 14 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonya’lı rakibi Jakup Grzegort Ksyy’i 6-3 yenen Enes Kavlu yarı fiinale yükseldi. Enes Kavlu dün akşamseansında finale yükselmek için mindere çıktı. Final ve üç beş maçları ise bugün oynanacak.

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