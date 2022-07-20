Belediye İskilipspor güreşçisi Enes Kavlu Avrupa Şampiyonu oldu.

Finalde Çeçenistan asıllı Fransız güreşçiyi son saniyede aldığı puanla 7-6 yenen Enes Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Milli takımda 57 kiloda mücadele eden diğer Çorumlu Umut Talha Uslu ise bronz madalya kazandı.

Belgrad'da yapılan U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Belediye İskilipspor güreşçisi Enes Kavlu ilk turda Macar rakibi önünde ikinci devrenin başında 12-1'lik teknik üstünlük ile kazanarak ikinci tura yükseldi.

İkinci turda Moldovalı rakibi 1 dakika 14 saniyede tuşla yenen Enes Kavlu çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında Polonya'lı rakibi Jakup Grzegort Ksyy ile karşılaşan Kavlu ilk devreyi rakibi minder dışına taşıyınca 1-0 geride tamamladı. Maçın ikinci devresinde risk alan bastırmak isteyen Kavlu bir anlık hatası sonucunda altta kaldı ve Polonyalı sporcu son 30 saniye 3-0 önde girdi.

Baskıyı artıran Enes Kavlu rakibini minder dışına iterek skoru 3-1 yaptı. Daha sonra bastırarak 3-3 eşitliği sağlayan Kavlu bitime 8 saniye kala rakibinin hamlesine çok güzel karşılık verdi ve ters atarak hakemlerin önce 4 puan sonra üç puana düşürdüğü maçtan 6-3 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Ukraynalı güreşçi Vladyslav Kharysh ile karşılaşan Enes Kavlu fizik olarak kendisinden üstün rakibi önünde alttan tek dalmalarla etkili oldu. İlk devrenin son saniyelerinde yaptığı hamle ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kavlu rakibini üst üste iki keç çırparak skoru 7-0 yaptı. Kalan bölümde kontrollü bir mücadele veren Kavlu son on saniyede rakibini bastırması ile aldığı iki puanla maçı 7-2 kazanarak finale yükseldi.

Finalde Avrupa Şampiyonluğu için Çeçenistan asıllı Fransız rakibi Abdoullah Nakaev ile karşılaştı. İlk devrenin son bir dakikasında köprü pozisyonuna düşen Enes yaklaşık bir dakika süren bu pozisyonda karşılıklı verilen sayılarla devre 4-2 Fransız güreşçinin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devrede rakibini çırpan ve bastıran Enes 6-4 öne geçti. 21 saniye kala bastıran Fransız güreşçi skoru 6-6 yaptı. Bitime iki saniye kala rakibini minder dışına taşıyan Enes orta hakemin vermemesine karşın minder amirinin uyarısı ile bir puan aldı. Fransızların itirazı incelendi ve puan geçerli sayıldı maçı son saniye puanı ile 8-6 kazanan Enes Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

57 kiloda milli mayoyu Sancaktepe Belediyespor adına güreşen Çorumlu güreşçi Umut Talha Uslu ise eleme maçlarında yenildiği Ukraynalı rakibi final yükselince repesajda önce Gürcü rakibini 6-3 madalya maçında ise Moldovalı rakibini teknik üstünlük ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

